Uber, le géant des VTC, et son partenaire technologique chinois Momenta, s'apprêtent à introduire des véhicules entièrement autonomes dans les rues de Munich à partir de 2026. Cette collaboration vise à tester des véhicules de niveau 4, capables de fonctionner sans intervention humaine dans des zones géographiques prédéfinies. L'annonce positionne l'Allemagne comme un terrain d'essai majeur pour une technologie où l'Europe accusait un certain retard par rapport aux marchés américain et chinois. Si l'expérimentation à Munich est concluante, l'expansion pourrait s'étendre à d'autres villes européennes dans les années suivantes.

Le déploiement stratégique d'Uber en Europe

Le partenariat, révélé en mai 2025, prévoit une mise en service progressive. Dans un premier temps, les véhicules circuleront avec des opérateurs de sécurité humains à bord pour superviser les opérations et intervenir si nécessaire. L'objectif est de transitionner vers une exploitation totalement autonome par la suite. Le choix de Munich n'est pas anodin pour ce lancement européen. Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber, a souligné que « l'Allemagne a façonné l'industrie automobile mondiale pendant plus d'un siècle, et maintenant Munich contribuera à façonner l'avenir avec les véhicules autonomes ». La ville bénéficie d'un solide écosystème automobile et d'un héritage d'ingénierie reconnus.

Momenta, un acteur technologique montant

Momenta, fondée en 2016 et basée à Shanghai, est considérée comme un participant majeur sur le marché compétitif des véhicules autonomes en Chine. L'entreprise y teste ses voitures autonomes depuis 2018 et y opère déjà son propre service de robotaxi. Avant même le déploiement de ses robotaxis de niveau 4, Momenta fournit déjà des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) à plusieurs constructeurs automobiles, dont Mercedes-Benz et BMW. Selon la société, sa technologie ADAS équipe déjà 400 000 véhicules actuellement en circulation. La startup a attiré des financements de grands noms comme General Motors, Toyota et Bosch.

Une concurrence accrue sur le marché européen

L'arrivée d'Uber et Momenta intensifie la compétition pour la conduite autonome en Europe. Le continent voit d'autres acteurs se positionner :

et le chinois prévoient de déployer leurs propres robotaxis au Royaume-Uni et en Allemagne également en 2026. Volkswagen effectue des tests en Allemagne depuis plusieurs années et planifie un service à Los Angeles, en collaboration avec Uber, pour la même échéance.

Uber multiplie les alliances à l'échelle mondiale pour asseoir sa présence dans le secteur, comptant une vingtaine de partenaires AV. Aux États-Unis, la plateforme intègre déjà les services de Waymo (Alphabet) dans des villes comme Phoenix et San Francisco. Des partenariats sont aussi actifs au Moyen-Orient avec des entreprises comme WeRide.

Les défis réglementaires et la sécurité

Le chemin vers la commercialisation demeure complexe. La technologie de niveau 4 signifie que le véhicule est autonome, mais uniquement dans des conditions spécifiques et des zones géographiques délimitées (geo-fencing). Avant de lancer le service à Munich, Momenta devra démontrer aux régulateurs allemands que ses véhicules respectent des normes de sécurité strictes. L'approbation des zones d'exploitation désignées par les autorités est une étape indispensable. Le secteur fait face à une surveillance rigoureuse en raison des accidents passés impliquant des technologies similaires, rendant l'homologation de ces services particulièrement exigeante.