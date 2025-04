Dans la bataille pour capter l'attention et fidéliser les créateurs de contenu, Meta ajoute une nouvelle corde à son arc. L'entreprise vient de dégainer "Edits", une application mobile autonome entièrement pensée pour le montage de vidéos, avec en ligne de mire les formats verticaux popularisés par TikTok et omniprésents sur Instagram via les Reels et les Stories.

Edits : le nouvel outil de montage signé meta

Il s'agit donc d'une application séparée d'Instagram, mais développée par les mêmes équipes, dans le but de fournir un outil de création intégré à l'écosystème du géant Meta. L'idée est de rendre le processus de montage vidéo plus accessible et rapide, que vous soyez un créateur aguerri cherchant à optimiser son flux de production ou un utilisateur occasionnel souhaitant simplement embellir ses publications vidéo.

Quelles fonctions pour vos vidéos ?

Lancée ce 22 avril, Edits propose les fonctionnalités essentielles attendues pour le montage vidéo mobile et orienté réseaux sociaux :

Outils de découpe et d'assemblage des clips vidéo (trimming, splitting).

Ajout de musique, probablement en piochant dans la vaste bibliothèque audio de Meta.

Application de filtres et d'effets visuels pour dynamiser l'image.

Possibilité d'incruster du texte et des légendes.

L'interface est particulièrement optimisée pour le format vertical et une utilisation tactile intuitive, afin de créer rapidement des contenus prêts à être partagés sur Instagram ou Facebook.

Notons que pour profiter de l'application, il est obligatoire de disposer d'un compte Instagram. Les vidéos assemblées ne peuvent excéder 10 minutes, mais Edits propose malgré tout plusieurs choix au niveau de la définition et de la fréquence d'images.

L'application propose des options en un clic comme la retouche visuelle, l'ajout de musique, la gestion des fonds verts, un minuteur, le sous-titrage automatique dans plusieurs langues, mais également des fonctions liées à l'IA pour l'ajout d'animations à partir d'images fixes.

Pourquoi lancer une application dédiée ?

Le lancement d'Edits répond à une stratégie claire de Meta. Il s'agit d'abord de contrer l'hégémonie d'applications tierces, au premier rang desquelles figure son concurrent CapCut (propriété de ByteDance, maison mère de TikTok), massivement utilisées pour éditer les vidéos avant de les publier sur Instagram. En proposant son propre outil, Meta espère garder les utilisateurs et les créateurs au sein de son écosystème. C'est aussi un moyen d'offrir des outils plus performants et mieux intégrés que les options de montage basiques directement disponibles dans l'interface d'Instagram, et ainsi, de tenter de rivaliser avec les capacités de création natives de TikTok.