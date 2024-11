Cela se confirme, Intel sera bien le premier à dévoiler et lancer sa nouvelle génération de cartes graphiques dédiées. La gamme ARC Battlemage sera dévoilée dès ce mois de décembre et les premiers modèles seront commercialisés dans la foulée.

Exploitant l'architecture graphique Xe 2 déjà présente en version intégrée dans les processeurs Lunar Lake, les GPU exploiteront la version plus musclée Xe2-HPG et viseront le segment de milieu de gamme avec une capacité à faire tourner des jeux en 1440p.

Deux cartes graphiques Battlemage au lancement

Selon le site Videocardz, deux cartes graphiques seront dévoilées dans cette première phase : Arc B580, dont les détails ont commencé à émerger sur le Web, et Arc B570. Elles seront lancées en version Limited Edition (les produits de référence d'Intel) et via des partenaires.

Les deux cartes graphiques seront assez proches et exploiteront le même GPU BGM-G21. Le modèle B580 embarquera 20 coeurs Xe2 tandis que l'Arc B570 se limitera à 18 coeurs Xe2.

On sait déjà que la première sera accompagnée de 12 Go de mémoire GDDDR6 mais on ne connaît pas la quantité de VRAM utilisée pour la seconde. Toutes deux profiteront d'une interface PCie 5.0 de 8 lignes.

Lancement confirmé en décembre

Videocardz indique que la présentation officielle de la gamme ARC Battlemage interviendra dès le 3 décembre tandis que la commercialisation se jouera le 12 décembre, en même temps que la diffusion des premiers tests et prises en main.

On sait déjà que la carte graphique ARC B580 Limited Edition devrait être proposée à 250 dollars et le tarif pourra grimper vers 300 dollars et au-delà pour les variantes des partenaires. Des versions Challenger et Steel Legend ont déjà fait des apparitions précoces sur Amazon.