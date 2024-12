Le groupe Intel vient tout juste d'annoncer sa gamme de GPU dédiés ARC Battlemage exploitant l'architecture graphique Xe 2 déjà apparue dans les processeurs Lunar Lake en septembre dernier.

Plus orientés milieu de gamme mais offrant des tarifs abordables, les nouveaux GPU auront peut-être plus de chance que la génération précédente ARC Alchemist lancée en 2022 et qui a eu du mal à s'imposer.

Les premiers modèles seront lancés mi-décembre dans un contexte particulier. Intel souffre durement de sa stratégie fonderie en cours et du ralentissement des ventes de processeurs avec quelques couacs sur certaines séries qui n'ont pas aidé à rassurer.

Intel Xe 2 débute sa carrière, Intel Xe 3 est déjà presque prêt

Cerise sur le gâteau, le CEO Pat Gelsinger, vient d'être poussé vers la sortie, laissant la firme avec deux co-CEO temporaires et des décisions à prendre sur la stratégie en cours.

Toutes ces complications pourraient sonner le glas de l'initiative vers les cartes graphiques dédiées. Et pourtant, la roadmap des GPU Intel est bien vivante. Tom Petersen, ancien de Nvidia recruté par Intel pour piloter la stratégie GPU, a confirmé dans un podcast que l'architecture graphique suivante Intel Xe 3 était déjà finalisée dans ses grandes lignes.

On la retrouvera dans les futurs processeurs Panther Lake ainsi que dans la gamme de GPU dédiés suivante Arc Celestial qui visera cette fois le segment haut de gamme.

Ce n'est pas vraiment une surprise puisque des références à l'architecture Xe 3 ont déjà été repérées dans des pilotes ces dernières semaines, ce qui laissait entendre qu'Intel planchait activement sur cette évolution.

Se laisser le temps de finaliser les pilotes

Tom Petersen a indiqué qu'il restait du travail d'optimisation logicielle avant le lancement officiel mais que l'équipe chargée du hardware était déjà au travail pour la génération d'après...qui pourront donc être l'architecture Intel Xe 4 prévue pour des GPU Druid dont on ne sait pas encore grand-chose.

Mais le fait que les choses avancent bien pour Intel Xe 3 ne veut pas dire que la firme se précipitera pour la lancer. Ne voulant pas se mettre la pression d'une cadence annuelle, les premiers produits sous Intel Xe 3 ne feront donc leur apparition qu'en 2026.

Cela laissera du temps pour installer la gamme Battemage dans le paysage et vérifier qu'elle réponde aux attentes. Elle pourra compter sur un travail plus abouti sur les pilotes, ce qui a fait défaut à Alchemist, et sur un positionnement qui peut lui attirer les faveurs du public. Début de réponse sur cette stratégie dans quelques mois.