Alors que la plateforme LGA 1851 commence à s'imposer, Intel semble préparer une ultime salve de puces pour l'ancienne génération avec socket LGA 1700.

Baptisée Bartlett Lake-S, cette gamme destinée prioritairement au marché de l'embarqué (Edge) se distingue par une architecture dépourvue de cœurs efficients, misant tout sur la puissance brute avec jusqu'à 12 P-Cores.

Une configuration atypique qui pourrait offrir une voie de mise à niveau inespérée pour les configurations existantes.

Le fondeur de Santa Clara entretient le flou avec l'apparition persistante de la gamme Bartlett Lake-S, une série de processeurs Intel conçue techniquement pour prolonger la durée de vie des infrastructures existantes.

Une architecture 100 % P-Cores pour des performances ciblées

La principale curiosité de cette gamme réside dans sa configuration interne. Selon les derniers benchmarks ayant filtré, notamment sur la base de données PassMark, Intel prépare des variantes dotées exclusivement de cœurs haute performance (P-Cores).

C'est une rupture notable avec la stratégie déployée depuis Alder Lake. Un modèle identifié comme le Core 7 253PE, équipé de 10 cœurs P, a ainsi démontré des capacités surprenantes, surpassant un Core i5-14400 en performances multicoeurs d'environ 26 %, malgré un nombre total de cœurs inférieur.

Cette approche permet de maximiser la puissance de calcul pour des tâches spécifiques sans la gestion complexe des E-Cores. Cependant, cette conception a un coût sur l'efficacité énergétique en tâche de fond.

Les relevés indiquent que si le gain en multithread est substantiel, les performances en monocœur restent en retrait face aux puces grand public actuelles. Ce choix technique confirme l'orientation de ces puces spécialisées vers des environnements où la stabilité et la puissance brute priment sur la polyvalence bureautique.

Une nomenclature complexe et des fréquences élevées

Les listings apparus chez certains détaillants européens, comme Mouser Electronics, ont permis de lever le voile sur une nomenclature dense. La gamme semble couronnée par le Core 9 273PQE, un monstre doté de 12 P-Cores capable d'atteindre une fréquence de 5,9 GHz.

Ce modèle phare est épaulé par des variantes aux suffixes variés (PE, PTE), indiquant des enveloppes thermiques et des cibles d'usage différentes, allant de la haute performance à des versions basse consommation.

Socket LGA 1700

Il est intéressant de noter que ces références adoptent la nouvelle marque Core 200, mais sans le lien direct avec l'architecture Arrow Lake. Le modèle 12 cœurs, par exemple, dispose de 36 Mo de cache L3, s'alignant sur les standards élevés des générations précédentes.

Ces spécifications techniques, notamment la fréquence Boost élevée sur les modèles PQE, montrent qu'Intel pousse son procédé de fabrication mature dans ses derniers retranchements pour offrir une alternative robuste aux clients industriels.

Le dilemme de la disponibilité pour le grand public

La question centrale demeure l'accessibilité de ces processeurs pour l'utilisateur lambda. Officiellement, Bartlett Lake-S cible le secteur de l'embarqué (Edge) et des réseaux, des marchés qui nécessitent une longue disponibilité et une grande fiabilité.

Contrairement aux lancements classiques, il n'y a pour l'instant aucune trace de boîtes destinées à la vente au détail (versions "boxed") ni de campagnes marketing visant les joueurs ou les créateurs de contenu qui ne sont vraisemblablement pas la cible de cette famille de processeurs.

Toutefois, la compatibilité physique est bien réelle. Ces processeurs s'insèrent parfaitement dans les cartes mères des séries 600 et 700. Si les fabricants déploient les mises à jour BIOS nécessaires, il est tout à fait envisageable de voir ces puces atterrir sur le marché gris ou via des intégrateurs système.

Pour les possesseurs d'une configuration actuelle qui ne souhaitent pas changer de carte mère, l'arrivée officieuse de ces modèles pourrait constituer une ultime opportunité d'upgrade, bien que l'avenir commercial de cette option reste, pour l'heure, incertain.