Le groupe Intel n'est pas au mieux de sa forme mais, du côté des processeurs, il poursuit ses transitions d'architecture au fil de la disponibilité de ses propres procédés et des techniques de gravure affinées.

Les actuels Arrow Lake et Lunar Lake pourraient bientôt place à Arrow Lake Refresh (que l'on a cru un temps abandonné) en version PC de bureau et PC portable et Panther Lake pour les portables premium dès cette année.

Les processeurs Intel ne manqueront pas de coeurs

Ensuite, c'est une plate-forme Nova Lake qui sera proposée vers 2026 et qui pourrait basculer vers une gravure en 2 nm fournie par le fondeur taiwanais TSMC. Nova Lake proposerait aussi des déclinaisons pour PC de bureau et pour PC portable.

Pour les PC fixes, la rumeur veut que le nombre de coeurs augmente sensiblement. On pensait déjà que les processeurs Nova Lake pourraient aller jusqu'à 48 coeurs mais le leaker Jaykihn évoque plutôt un maximum de 52 coeurs du fait de l'ajout de 4 coeurs spécifiques dont ne dispose pas Arrow Lake, au moins en version PC de bureau.

Intel Core Arrow Lake

Pour rappel, les plus grosses configuration de processeurs Arrow Lake pour PC de bureau offrent jusqu'à 24 coeurs (8 P-Cores Lion Cove et 16 E-Cores Skymont) et Arrow Lake Refresh devrait aussi rester sur un maximum de 24 coeurs.

La configuration de Nova Lake s'appuierait de son côté sur 16 coeurs puissants P-Core Coyote Cove, 32 coeurs économiques E-Core Arctic Wolf mais aussi 4 coeurs LP basse consommation (Low Power Island).

Des coeurs LP dans la configuration desktop

Le leaker prédit que toutes les variantes de Nova Lake disposeront de ces quatre coeurs LP, ce qui donnerait jusqu'à 52 coeurs pour Nova Lake-S, jusqu'à 28 coeurs (8+16+ 4) pour Nova Lake-HX (portable premium) et jusqu'à 16 coeurs (4+8+4) pour Nova Lake-H (portable standard).

Il y a encore du chemin avant Nova Lake

Habituellement, les coeurs LP sont plutôt utiles pour les configurations mobiles mais Intel semble aussi vouloir en intégrer dans es configurations de bureau. Ils sont en principe chargés de gérer des tâches légères en arrière-plan ne nécessitant pas la puissance des E-Cores et encore moins des P-Cores.

Il s'agit toutefois ici de configurations préliminaires et il n'est pas certain qu'Intel aille jusqu'au bout de la démarche. Le même leaker tend également à soutenir la thèse de la présence d'un gros cache de 144 Mo pour accompagner Nova Lake, sans pouvoir en préciser les caractéristiques précises.