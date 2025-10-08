Intel s'apprête à lever le voile sur Panther Lake, sa future génération de processeurs pour PC portables. Attendue pour 2026 et gravée via le processus 18A, elle introduira une nouvelle segmentation "Core Ultra X" dotée d'une puce graphique Xe3 "Celestial" surpuissante, un test majeur pour la stratégie de reconquête du fondeur face à ses concurrents.

Depuis plusieurs années, Intel navigue en eaux troubles. Confronté à des difficultés de production et à la concurrence féroce de TSMC et AMD, le géant a vu ses parts de marché s'éroder.

La présentation imminente de Panther Lake est donc aussi une opération de séduction destinée aux investisseurs et aux analystes, visant à prouver la maturité et la compétitivité de son nouveau processus de fabrication maison, le fameux procédé "Intel 18A".

Une segmentation inédite pour viser le haut de gamme

La principale nouveauté de la gamme Panther Lake résidera dans une nouvelle nomenclature. Selon les dernières fuites, Intel introduirait une série "Core Ultra X" pour coiffer ses modèles les plus performants, créant de fait un nouveau segment premium.

Ces puces, comme le potentiel Core Ultra 9 X388H, embarqueraient une configuration musclée avec 16 cœurs au total (4 P-Cores pour la performance, 8 E-Cores pour l'efficacité et 4 LP-E Cores à très basse consommation). Mais leur véritable atout se situerait ailleurs.

La puissance graphique comme fer de lance ?

Le véritable changement de paradigme viendrait de la partie graphique intégrée (iGPU). Seuls les modèles "Core Ultra X" bénéficieraient de la nouvelle architecture graphique Xe3, nom de code "Celestial", avec une configuration dotée de 12 cœurs graphiques.

C'est une avancée significative par rapport aux 8 cœurs Xe2 de la génération Lunar Lake. Cette augmentation de 50% du nombre de cœurs, couplée aux améliorations architecturales attendues, pourrait propulser Intel au sommet des performances pour les solutions intégrées en menaçant directement les APU d'AMD sur le terrain du jeu sans carte graphique dédiée.

Le procédé Intel 18A tiendra-t-il ses promesses ?

Au-delà des spécifications techniques, Panther Lake est un symbole de la stratégie de reconquête menée par Pat Gelsinger. La production de ces puces sera assurée par le processus 18A d'Intel, au sein de la "Fab 52" en Arizona.

Il s'agit d'un test grandeur nature pour le fondeur, qui doit prouver sa capacité à tenir ses promesses technologiques après des années de retards. Le succès de cette génération, attendue pour début 2026, est donc capital pour stopper la spirale négative et justifier les lourds investissements consentis, notamment grâce au soutien du gouvernement américain via le CHIPS Act.

Reste désormais à voir si les promesses de performance et d'efficacité énergétique, avec une consommation qui serait réduite de 30%, se vérifieront. La présentation à venir donnera le ton, mais le véritable verdict tombera lors de l'arrivée des premières machines équipées en 2026, un horizon qui laisse encore le champ libre à la concurrence.