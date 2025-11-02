Une fuite sur Geekbench révèle les premières caractéristiques du Samsung Galaxy Book 6 Pro. L'ultraportable embarquerait un processeur Intel Core Ultra 5 338H de la future génération Panther Lake, accompagné de 32 Go de RAM et d'une puce graphique Arc prometteuse.

Alors que l'industrie commence à peine à intégrer les dernières annonces d'Intel, l'aperçu d'un produit en benchmark nous propulse déjà dans la génération suivante.

Un appareil identifié comme le Samsung Galaxy Book6 Pro a fait son apparition sur la plateforme Geekbench, équipé d'un processeur non encore annoncé de la prochaine famille de processeurs Intel, et pas n'importe laquelle.

Un processeur Intel de nouvelle génération au cœur du système

La fuite précise la présence d'un processeur Intel Core Ultra 5 338H. Cette puce appartient à la future série Core Ultra 300, qui succédera aux architectures Arrow Lake et Lunar Lake.

Les processeurs Panther Lake seront les premiers à profiter d'une gravure Intel 18A (équivalent 1,8 nm), la fameuse technique qui doit remettre Intel aux premières loges du marché de la fonderie en gravure fine dominé par TSMC et Samsung.

Le benchmark révèle une configuration à 12 cœurs avec une fréquence de base de 1,90 GHz, ce qui laisse entrevoir un positionnement grand public, pensé pour offrir un solide équilibre entre performances et efficacité énergétique pour les tâches quotidiennes et professionnelles.

Le modèle testé était également pourvu d'une confortable quantité de 32 Go de RAM, indiquant que Samsung cible avec cette nouvelle machine les utilisateurs exigeants et les professionnels de la création.

La véritable avancée : une partie graphique surpuissante ?

Au-delà du processeur lui-même, l'élément le plus intéressant réside dans sa partie graphique intégrée. La fiche mentionne une puce Intel ARC de type iGPU (GPU intégré), vraisemblablement un modèle ARC B370 basé sur la nouvelle architecture Intel Xe3 Celestial.

Les rumeurs suggèrent que cette nouvelle architecture pourrait offrir une augmentation des performances de plus de 50 % par rapport à la génération précédente.

Une telle avancée pourrait considérablement brouiller la frontière entre les solutions graphiques intégrées et les cartes graphiques dédiées d'entrée de gamme. Ce serait un atout majeur pour les ordinateurs portables fins et légers comme la série Galaxy Book.

L'IA et l'autonomie, les autres chantiers majeurs

Le benchmark livre également quelques chiffres sur les performances en IA, bien qu'ils aient été exécutés sur le CPU et soient donc à prendre avec prudence. Le score quantifié atteint 7 612 points, un premier indicateur des capacités de la machine dans ce domaine. En parallèle, d'autres fuites suggèrent que Samsung travaille également sur l'autonomie.

Le Galaxy Book 6 Pro devrait en effet embarquer des batteries de plus grande capacité, avec 65,9 Wh pour le modèle 14 pouces et 76,6 Wh pour la version 16 pouces, une mise à niveau notable par rapport à la génération actuelle.

Si cette fuite offre un aperçu fascinant, de nombreuses questions restent en suspens. Une sortie officielle n'est pas attendue avant fin 2025, voire début 2026, probablement aux alentours du CES 2026 de Las Vegas.

D'ici là, il faudra patienter pour obtenir plus d'informations sur le reste de la gamme, notamment sur le très attendu Galaxy Book 6 Ultra qui, pour l'instant, reste nimbé de mystère.