Le groupe Intel cherche à rattraper le retard accumulé dans les techniques de gravure depuis l'écueil de la gravure en 14 nm qui s'est étirée sur plusieurs cycles, laissant la concurrence passer devant en finesse de gravure.

La stratégie "5 noeuds en 4 ans" doit ramener la firme au top des techniques de gravure mais cela complique quelque peu la roadmap des processeurs, avec des plates-formes dotés de différentes gravures lancées sur les mêmes périodes.

Deux plates-formes chaque année

Cela a commencé avec Raptor Lake Refresh, lancé en 2023 et gravé en 10 nm en version PC de bureau et PC portable mais qui a partagé la vedette avec Meteor Lake, gravé plus fin (7 nm) mais limité aux processeurs mobiles (même si sa présence dans les PC de bureau était initialement prévue).

Cela se poursuivra avec les gravures Intel 20A et Intel 18A lancées en 2024 et 2025 et qui conduiront de nouveau à un mix de plates-formes. Les processeurs Arrow Lake prévus pour PC de bureau et PC mobiles seront accompagnés d'une plate-forme Lunar Lake (avec partie graphique Intel Xe2) qui n'existera que pour des ultraportables et des PC portables premium.

Elles seront suivies en 2025 par des processeurs Arrow Lake Refresh (desktop et laptop) et des variations Panther Lake (avec partie graphique Intel Xe3) pour du PC portable premium.

Desktop Laptop Laptop Premium Arrow Lake (2024) x x Lunar Lake (2024) x Arrow Lake Refresh (2025) x x Panther Lake (2025) x Nova Lake (2026-2027) x x

Intel Nova Lake, encore bien des mystères

C'est en 2026 que l'on devrait entendre parler de la configuration suivante, Nova Lake, dont peu de détails sont connus et qui ferme pour le moment la roadmap connue d'Intel. Elle couvrira d'abord la gamme des PC de bureau puis celles des PC portables (vraisemblablement en 2027).

Ellle pourrait représenter une série Intel Core Ultra 400 armée de coeurs puissances Panther Cove et de coeurs économiques Arctif Wolf, avec pour l'accompagner de la mémoire DDR5.

La rumeur veut que Nova Lake soit gravé en 2 nm mais avec les techniques de TSMC et que la plate-forme embarque un GPU intégré Xe3-LPG, ce qui reste à confirmer.