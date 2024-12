Les processeurs x86 sont présents sur le marché depuis des dizaines d'années grâce aux gammes de processeurs d'Intel et AMD, ses principaux promoteurs. Cette longue exploitation a accompagné les développements de l'informatique et de leurs nécessités techniques.

Mais, au fil des années, l'architecture x86 a empilé divers processus qui ne sont plus d'actualité ou imposent des traitements qui peuvent ralentir inutilement les processeurs modernes et compliquer la tâche des développeurs d'applications, même si c'est souvent le gage d'une rétrocompatibilité pour des logiciels plus anciens.

Intel x86S, l'architecture sans support 32-bit

A l'heure de l'évolution massive vers le 64-bit, le maintien du support 32-bit devient par exemple un frein en imposant des étapes supplémentaires lors du démarrage des ordinateurs et des restrictions ensuite dans l'utilisation de certaines applications.

D'où l'idée de travailler sur une architecture Intel x86S fonctionnant en mode 64-bit uniquement et débarrassée de tous les processus 32-bit, ce qui permet d'accélérer le boot et d'homogénéiser la plateforme pour gagner en efficacité.

Les travaux menés depuis 2023 ont permis de bien avancer et arrivent à leur terme. L'architecture x86S ne fera plus l'objet de nouvelles modifications, a indiqué la firme à Tom's Hardware.

Une décison sans doute liée à la création en octobre dernier d'un nouveau groupe de promotion de l'architecture x86 baptisé x86 Ecoystem Advisory Group et constitué d'Intel, AMD, Google, Microsoft et d'autres entreprises.

Une option pour de futurs processeurs Intel...et AMD ?

Intel rappelle qu'elle reste attachée à l'architecture x86 et ses "dizaines d'années de compatibilité logicielle", ce qui ne l'empêche pas de s'ouvrir une nouvelle opportunité avec x86S pour permettre à l'écosystème de résister face à la poussée de l'architecture ARM et d'autres plateformes en développement comme RISC-V qui pourraient à terme représenter une menace, ou au moins une alternative.

Continuer de développer seule l'architecture x86S n'a plus vraiment d'intérêt pour Intel et mieux vaut maintenant s'accorder avec ses partenaires sur l'avenir du standard.

Il reste à voir si et quand Intel fera usage de l'architecture x86S dans ses processeurs et comment elle sera acceptée et adoptée par les autres membres du groupe de promotion.