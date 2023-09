Tout en officialisant l'architecture Meteor Lake utilisant le procédé de gravure Intel 4 (équivalent 7 nm) pour les futurs processeurs grand public Intel Core de 15ème génération, la firme de Santa Clara a donné des informations sur ses prochains processeurs Intel Xeon pour serveurs.

La cinquième génération de processeurs Xeon qui représente la plateforme Emerald Rapids (après les actuels Sapphire Rapids) toujours gravée en Intel 7 sera lancée le 14 décembre prochain et son déploiement, avec la promesse d'amélioration de performances et de mémoire plus rapide.

Les processeurs Xeon basculeront ensuite sur un noeud de gravure plus fin, avec la famille de processeurs Sierra Forest à base de E-Cores sur le premier semestre 2024 puis celles des processeurs Granite Rapids avec coeurs P-Core plus tard l'an prochain, avec une nouvelle plateforme Birch Stream remplaçant Eagle Stream utilisée actuellement, avec des sockets LGA 4710 et LGA 7529.

Sierra Forest, jusqu'à 288 coeurs en chiplets

Sierra Forest utilisera des coeurs single thread et profitera d'une procédé de gravure Intel 3 tandis que les composants I/O seront gravés en Intel 7. Intel ayant déjà annoncé être en mesure de réunir jusqu'à 144 coeurs sur un même chiplet, on devrait croiser des processeurs dotés de centaines de coeurs.

Le CEO d'Intel Pat Gelsinger le confirme en indiquant que la famille Sierra Forest comptera un processeur de 288 coeurs E-Core grâce à l'assemblage de deux chiplets.

C'est un record en la matière et une conséquence du virage de la firme vers les chiplets, point d'orgue d'une modularité permise par des technologies comme EmiB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) pour faire communiquer les chiplets entre eux.

Après Sierra Forest, Granite Rapids puis Clearwater Forest

La nouvelle architecture permettant de réunir jusqu'à 3 chiplets, Intel pourrait théoriquement produire des processeurs encore plus massifs de 432 coeurs E-Core mais d'autres contraintes (consommation d'énergie, échauffement...) entrent sans doute en jeu et ne permettent peut-être pas d'aller jusqu'à une telle configuraition avec le noeud de gravure actuel.

Granite Rapids exploitera également le procédé de gravure Intel 3 mais proposera des coeurs P-Core plus puissants pour des charges de travail lourdes et pour les traitements d'intelligence artificielle.

Intel évoque déjà la suite pour les processeurs Intel Xeon en annonçant des processeurs Clearwater Forest équipés de coeurs E-Core mais utilisant le procédé Intel 20A (équivalent 2 nm) pour 2025.