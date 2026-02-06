Intel est de retour ! C'est le message fort envoyé au marché des stations de travail, un segment où la marque était attendue au tournant. Après presque trois ans, le géant de Santa Clara lance la série Xeon 600, une refonte majeure qui unifie ses anciennes gammes W-2500 et W-3500 sous une seule bannière.

Intel entend ainsi reprendre des parts de marché à AMD et ses puissants Threadripper 9000. Cette nouvelle famille, basée sur l'architecture Granite Rapids-WS, promet un bond significatif en performance, en capacité mémoire et en connectivité.

Quelles sont les innovations majeures de cette nouvelle génération ?

Au cœur de la série Xeon 600 se trouve l'architecture Redwood Cove, déjà aperçue sur les puces mobiles Meteor Lake, mais massivement étendue ici. Contrairement à sa stratégie grand public, Intel fait le choix d'une architecture homogène, utilisant exclusivement des P-cores (cœurs performants) avec Hyper-Threading. Le modèle phare, le Xeon 698X, embarque ainsi 86 cœurs et 172 threads, une augmentation de plus de 40% par rapport au maximum de 60 cœurs de la génération précédente. Selon Intel, les gains d'efficacité du processus de gravure Intel 3 ont été entièrement réinvestis pour augmenter le nombre de cœurs.

Cette puissance de calcul brute est épaulée par des améliorations ciblées pour les calculs d'IA et les applications professionnelles. Chaque cœur intègre des unités AMX (Advanced Matrix Extensions) mises à jour, qui supportent désormais les instructions FP16. C'est un avantage technique non négligeable face à la concurrence. Intel annonce ainsi des gains de performance pouvant atteindre 9% en single-thread, mais surtout jusqu'à 61% en multi-thread par rapport aux Xeon W-3500, une accélération directement liée à la multiplication des cœurs.

Comment la plateforme a-t-elle été améliorée ?

Un processeur puissant n'est rien sans une plateforme à sa hauteur. Intel l'a bien compris et accompagne ses nouveaux Xeon 600 du chipset W890. La connectivité fait un bond en avant avec la prise en charge de 128 lignes PCIe 5.0 directement depuis le CPU sur les modèles haut de gamme, ainsi que le support du CXL 2.0 pour le pooling de mémoire. Chaque processeur Xeon haut de gamme peut gérer jusqu'à 8 canaux de mémoire DDR5-6400, pour une capacité totale pouvant atteindre 4 To.

La véritable nouveauté, cependant, est l'introduction pour la première fois sur une station de travail du support de la mémoire MRDIMM (Multiplexed Rank DIMMs). Cette technologie, réservée aux puces de 28 cœurs et plus, permet d'atteindre des débits théoriques de 8000 MT/s, doublant presque la bande passante standard. Le nouveau chipset W890 apporte également des fonctionnalités modernes comme le Wi-Fi 7, alignant les stations de travail sur les dernières avancées des plateformes grand public.

Quelle est la stratégie de gamme et de prix d'Intel ?

Avec 11 références distinctes, Intel déploie une stratégie de gamme très large, allant de 499 $ pour le Xeon 634 (12 cœurs) à 7699 $ pour le fleuron, le Xeon 698X (86 cœurs). Cette offre cache cependant une segmentation claire : les modèles d'entrée de gamme (16 cœurs et moins) sont limités à 4 canaux mémoire et 80 lignes PCIe, reprenant les caractéristiques de l'ancienne série W-2400. Pour débloquer les 8 canaux mémoire et les 128 lignes PCIe, il faudra opter pour un modèle doté d'au moins 18 cœurs.

Le haut du panier de ces CPU, identifié par le suffixe "X", est également débloqué pour l'overclocking, une fonctionnalité rare sur ce segment et principalement destinée aux intégrateurs. Cinq de ces processeurs, dont le Xeon 696X de 64 cœurs, seront disponibles à la vente au détail en version boîte, signe qu'Intel souhaite aussi séduire les passionnés et les assembleurs de systèmes sur mesure. Les cartes mères W890 et les stations de travail complètes de partenaires comme Dell, HP et Supermicro sont attendues pour la fin du mois de mars.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie MRDIMM ?

Les MRDIMM (Multiplexed Rank DIMMs) sont un nouveau type de barrettes mémoire qui utilisent un multiplexeur pour combiner la bande passante de deux rangs de puces mémoire. Cela permet de doubler les taux de transfert effectifs, atteignant jusqu'à 8000 MT/s sur la plateforme Xeon 600, ce qui est particulièrement bénéfique pour les applications très gourmandes en bande passante mémoire comme le calcul scientifique ou l'analyse de données massives.

Tous les processeurs Xeon 600 ont-ils les mêmes caractéristiques ?

Non, il existe une segmentation importante. Les modèles d'entrée de gamme (16 cœurs et moins) sont limités à 4 canaux de mémoire DDR5 et 80 lignes PCIe 5.0. Pour bénéficier de la plateforme complète avec 8 canaux mémoire, 128 lignes PCIe 5.0 et le support MRDIMM, il faut choisir un processeur d'au moins 18 cœurs (28 cœurs pour le support MRDIMM).

Quand les processeurs Intel Xeon 600 seront-ils disponibles ?

Intel a annoncé que les nouvelles cartes mères basées sur le chipset W890, ainsi que les stations de travail complètes des grands constructeurs (OEM), seront disponibles à partir de la fin du mois de mars. La date de disponibilité des processeurs vendus au détail en version boîte n'a pas encore été précisée.