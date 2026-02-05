La Chine poursuit activement son objectif d'indépendance technologique, notamment dans le secteur stratégique des semi-conducteurs. Au cœur de cette initiative se trouve le développement de processeurs nationaux, comme le Loongson 3B6000.

Conçu par Loongson Technology sur la base de la nouvelle architecture LoongArch, ce processeur à 12 cœurs et 24 threads vient d'être testé par le site spécialisé Phoronix, offrant un rare aperçu de ses capacités réelles face aux géants américains AMD et Intel.

Quels sont les résultats concrets du processeur chinois ?

Les tests, menés sur une carte mère d'évaluation micro-ATX, révèlent un tableau contrasté. Dans l'ensemble des benchmarks, le Loongson 3B6000 se place très loin derrière ses concurrents directs. L'agrégation des résultats montre qu'il n'atteint qu'un tiers des performances d'un AMD Ryzen 5 9600X, un processeur de bureau grand public. Le CPU chinois surpasse cependant largement le processeur ARM du Raspberry Pi 5, le positionnant entre le monde des mini-ordinateurs et celui des PC de bureau d'entrée de gamme.

Toutefois, tout n'est pas si sombre. Dans quelques tests spécifiques, le processeur chinois a montré des signes encourageants. Sur le benchmark C-Ray 2.0, il a réussi à égaler le Ryzen 5 9600X. De même, sur OpenSSL, ses performances se sont rapprochées de celles d'un Core Ultra 5 245K d'Intel. Ces exceptions prouvent que l'architecture a du potentiel, mais elles restent trop rares pour inverser la tendance générale.

Pourquoi un tel écart de puissance ?

La principale raison de cette contre-performance est simple : la fréquence d'horloge. Le Loongson 3B6000 fonctionne à une fréquence anémique de 2,5 GHz. C'est moitié moins que les puces modernes d'Intel et AMD qui dépassent allègrement les 5 GHz en mode boost. Même si son architecture LA664 offre des performances par cycle (IPC) comparables à celles de l'architecture Zen 3 d'AMD, cette faible fréquence anéantit tout gain potentiel.

Le reste de la plateforme semble également daté. La carte mère de test, compatible avec de la mémoire DDR4 à 3200 MT/s, dispose d'une connectique basique avec des ports PCIe, M.2 et SATA, mais son design et ses composants trahissent un retard technologique. L'effort de la Chine pour créer un écosystème matériel indépendant est réel, mais l'exécution est encore loin des standards actuels du marché grand public occidental.

Quel avenir pour les processeurs Loongson ?

Ce test n'est pas un échec total, mais plutôt une photographie d'une technologie en plein développement. Le 3B6000 représente une étape dans la longue marche de la Chine vers l'autonomie. L'architecture LoongArch64 est une base solide qui permet à l'industrie chinoise de se détacher de la dépendance à l'architecture x86-64 et de développer des solutions souveraines, notamment pour des applications de sécurité ou des charges de travail spécialisées.

Loongson ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur travaille déjà sur une nouvelle architecture, la LA864, qui promet des performances potentiellement équivalentes à celles des processeurs Intel de 13e ou 14e génération. Les futures puces devraient également atteindre des fréquences plus respectables, de l'ordre de 3 à 3,5 GHz. Bien que toujours loin des standards d'AMD Ryzen actuels, ce serait un progrès significatif qui pourrait relancer la chine dans la compétition mondiale de l'informatique grand public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'architecture LoongArch ?

LoongArch est un jeu d'instructions (ISA) développé par l'entreprise chinoise Loongson Technology depuis 2020. Il s'agit d'une tentative de créer une alternative nationale aux architectures dominantes comme x86-64 (Intel, AMD) et ARM, afin de garantir à la Chine une souveraineté technologique dans le domaine des processeurs.

Le Loongson 3B6000 est-il un échec complet ?

Non, ce n'est pas un échec. S'il est clairement distancé par les processeurs grand public occidentaux en termes de performances brutes, il représente une avancée significative pour l'industrie chinoise. Il surpasse les solutions ARM bas de gamme et montre un potentiel dans des tâches spécifiques. Il doit être vu comme une étape nécessaire dans un processus de développement à long terme.