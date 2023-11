Les derniers jours ont été marqués par les tribulations de Sam Altman, cofondateur et dirigeant d'OpenAI poussé le week-end dernier vers la sortie par le conseil d'administration, pris sous l'aile de Microsoft avant de finalement revenir aux commandes de son entreprise à l'origine de ChatGPT et de l'essor rapide des IA génératives.

Et pendant qu'OpenAI se retrouve dans une posture difficile, la startup concurrente Anthropic, créée par des anciens d'OpenAI désireux de proposer une IA plus éthique et déjà soutenue par de solides partenaires comme Google et Amazon, en profite pour faire avancer ses projets.

Hasard du calendrier ou pas, c'est durant la phase tourmentée de la gouvernance d'OpenAI qu'elle choisit de présenter la dernière évolution de sa propre intelligence artificielle Claude, dans sa version 2.1.

Réduire les hallucinations, augmenter le champ d'analyse

Le modèle de langage (LLM) est présenté comme une alternative toujours plus solide à ChatGPT et qui pourrait offrir des perspectives plus sûres alors qu'OpenAI se retrouve prisonnière de conflits d'intérêts qui finissent par la dépasser.

Claude 2.1 progresse sur plusieurs points dont celui de la réduction des hallucinations, ces fausses affirmations présentées comme des vérités dont peuvent être victimes les intelligences artificielles lorsqu'elles sont poussées dans leurs retranchements logiques.

Le taux d'hallucination a été divisé par deux par rapport à la version Claude 2.0, ce qui renforce ainsi la qualité des réponses et la fiabilité de l'IA à l'usage, annonce son créateur. L'IA devrait plus nuancer ses réponses au lieu d'énoncer de fausses affirmations trompeuses.

Anthropic a également relevé le seuil de la quantité d'informations que peut ingérer Claude pour analyser une requêtes à 200 000 tokens, soit l'équivalent de 150 000 mots environ ou 500 pages de documents.

Cette nouvelle limite doit faciliter l'utilisation de l'IA générative pour l'analyse de documents complexes, qu'ils soient financiers, académiques ou commerciaux pour en tirer ensuite des résumés ou répondre à des questions concernant leur contenu.

L'IA générative d'Anthropic veut ainsi surpasser ChatGPT sur certains aspects et devenir une référence pour les besoins des entreprises dans l'analyse de documents complexes ou la résolution de questions industrielles ou commerciales complexes.

Associer puissance et maîtrise

La bataille des intelligences artificielles génératives fait rage sur un marché en pleine construction mais dans lequel ChatGPT est devenu une figure incontournable en se lançant le premier fin 2022 afin de couper l'herbe sous le pied de la concurrence et malgré des insuffisances dans sa conception, notamment sur les gardes-fous et limites pour éviter les usages problématiques comme la production de fake news.

Les nouveaux développements cherchent à corriger ces défauts de jeunesse, en parallèle de la mise en place d'un encadrement par plusieurs gouvernements ou entités afin de tenter de maîtriser a minima un domaine totalement nouveau dont personne ne sait où il conduira, vers des jours meilleurs ou une menace pour la société, voire pour l'humanité.