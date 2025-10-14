L’écosystème de l’intelligence artificielle vient de franchir un nouveau palier. OpenAI, leader du secteur, s’associe avec Broadcom afin de déployer 10 gigawatts de superpuces IA, spécialement conçues pour ses besoins de calcul.

Cette collaboration marque l’une des plus vastes initiatives jamais vues dans le domaine des centres de données, avec l’ambition de repousser les limites de l’infrastructure IA à une échelle mondiale.

Derrière ce choix, l’objectif est clair : maîtriser la chaîne technologique et faire émerger des modèles plus puissants, plus rapides et plus abordables, tout en redéfinissant les standards industriels.

Les ambitions portées par le partenariat OpenAI-Broadcom

Le marché de l’intelligence artificielle est en pleine transformation : face à l’explosion de la demande en puissance de calcul, OpenAI mise sur un virage stratégique en développant ses propres accélérateurs IA en partenariat avec Broadcom.

L'initiative doit permettre de concevoir des racks de puces et de solutions réseau taillés pour les modèles de nouvelle génération, capables de supporter une montée en puissance sans précédent.

Cette capacité sera progressivement déployée dès la seconde moitié de 2026 et jusqu’à la fin 2029 et les racks s’appuieront sur l’architecture Ethernet et les technologies de connectivité PCIe et optiques de Broadcom pour un maillage optimal des datacenters.

Selon Sam Altman, CEO d’OpenAI, « Développer nos propres accélérateurs permet de pousser plus loin la frontière de l’IA et d’en démocratiser les bénéfices. »

Pourquoi des puces sur mesure ? Le défi de l’infrastructure IA

Jusqu’ici, le secteur reposait surtout sur les géants comme Nvidia ou AMD pour fournir les puces de calcul aux infrastructures IA. Mais OpenAI, après avoir signé des accords massifs avec ces acteurs, souhaite aller au-delà.

Concevoir ses propres puces avec Broadcom offre plusieurs leviers, du contrôle direct sur l’intégration des avancées issues de ses propres modèles dans le hardware à la réduction des coûts de calcul par l’optimisation fine des composants.

Greg Brockman, président d’OpenAI, confie que « Les modèles maison d’OpenAI sont mis à contribution dès la phase de conception des puces, pour maximiser l’efficacité et réduire la surface. »



Cette vision traduit l’enjeu essentiel du cloud IA : aligner le matériel sur les besoins réels plutôt que de s’en remettre exclusivement à des solutions standard utilisées aussi par la concurrence et ne permettant pas de se distinguer, sinon par l'accumulation des composants.

Un pacte industriel multi-milliardaire et ses conséquences sur le marché

L’accord signé est évalué à plusieurs milliards de dollars et vient s’ajouter à une série d’annonces majeures dans l’écosystème IA : OpenAI a déjà sécurisé près de 33 gigawatts de capacité calcul auprès de Nvidia, Oracle, AMD et Broadcom. La société, forte de plus de 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, entend accélérer la cadence pour répondre à une demande mondiale qui ne cesse de croître.

Du côté de Broadcom, cette opération représente un bond en avant stratégique : ses puces XPUs et ses solutions Ethernet sont au cœur des datacenters des plus grands groupes, jusqu’ici Google, Meta ou ByteDance, et l’entreprise affiche désormais une valorisation de plus de 1600 milliards de dollars.

Pour Hock Tan, président de Broadcom, cette alliance marque « un moment déterminant dans l’avancée vers l’intelligence artificielle généralisée », définissant de nouveaux repères pour des infrastructures ouvertes, évolutives et plus économes.

Vers la superintelligence et l’avenir des centres de données IA

Ce partenariat est une étape dans une feuille de route ambitieuse pour faire émerger des modèles dits frontières, capables de transformer les usages de l’IA dans la société, l’industrie et la recherche.

Sam Altman ne cache pas que les 10 gigawatts annoncés ne sont qu’une première étape : à l’avenir, le volume de calcul nécessaire pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour développer des modèles évolués pourrait être largement supérieur.



L’ambition, derrière ce virage industriel, consiste à anticiper la saturation potentielle des infrastructures, à démocratiser l’accès à une intelligence très avancée (ou superintelligence) et à soutenir une innovation permanente dans l’écosystème IA.

La dynamique enclenchée par OpenAI et Broadcom pourrait ainsi préfigurer le visage des centres de données de demain : plus rapides, plus modulables et résolument orientés vers la capacité de mise à l'échelle et l’évolution des modèles IA.

Les enjeux énergétiques deviennent également centraux : le projet va consommer des volumes considérables d’électricité, équivalents à ceux de millions de foyers, ce qui va générer défis environnementaux et arbitrages avec les besoins de la population.