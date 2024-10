La startup OpenAI a de grandes ambitions pour ses modèles de langage GPT et son chatbot ChatGPT et, pour augmenter leurs performances, il faut des composants IA capables de supporter de puissantes capacités de traitement et les nouveaux usages.

A côté du développement de ses intelligences artificielles, la firme veut aussi concevoir ses propres composants matériels. D'une part, celle permettra de les calibrer finement pour des usages qui ne pourront pas facilement être répliqués par la concurrence.

D'autre part, disposer de ses propres composants évite de trop dépendre de ceux des grands fournisseurs qui sont par ailleurs accaparés par les gros groupes high-tech et donc difficiles d'accès.

Trouver le bon équilibre pour assurer la croissance de l'IA

Les accélérateurs IA de Nvidia étant particulièrement prisé, OpenAI se tournerait vers AMD et ses accélérateurs Instinct MI300X pour une partie de ses approvisionnement, affirme Reuters.

AMD Instinct MI300X, l'alternative aux accélérateurs IA de Nvidia

Encore faut-il disposer de moyens à la mesure de ses ambitions. OpenAI semble travailler sur le sujet depuis plusieurs trimestres et l'agence Reuters indique que la firme chercherait à se rapprocher du concepteur de puces Broadcom et du fondeur TSMC pour mettre au point ses propres accélérateurs IA.

On retrouve là les efforts supposés de Sam Altman pour bâtir des infrastructures conséquentes afin de faire croître rapidement les capacités des intelligences artificielles mais les intentions auraient été revues à la baisse et l'accent serait maintenant mis sur le développement de composants optimisés en interne.

La conception en interne, un moyen de gagner en indépendance

Au projet de réseaux d'usines de production de puces qui coûteraient des centaines de milliards de dollars à bâtir sans compter les besoins en matières premières, la consommation d'énergie et la pollution générée, les ambitions sont révisées face aux difficultés à affronter pour les concrétiser.

Le développement de composants en interne est déjà pratiqué par toutes les grands groupes du Web pour leurs infrastructures cloud et leurs besoins en IA, qu'il s'agisse d'entraîner des intelligences artificielles ou pour leur inférence.

La rumeur d'une alliance avec Broadcom et AMD a porté le cours en Bourse de ces derniers à la hausse, étant donné les volumes potentiels et les opportunités. Un premier composant pourrait être officialisé d'ici 2026 mais la dépendance d'OpenAI pour les produits de Nvidia et bientôt AMD ne devrait pas pouvoir être jugulée de sitôt, ce qui pèse sur les finances de la startup.