Le secteur de l’intelligence artificielle s’apprête à connaître une mutation majeure : OpenAI, pionnier dans le domaine des modèles linguistiques avancés, confirme son virage stratégique avec la conception d’une puce IA propriétaire, en partenariat avec Broadcom, l’un des géants mondiaux du semi-conducteur.

Si la domination de Nvidia semblait sans partage sur le marché des composants dédiés à l’IA, ce partenariat, s'il arrive à son terme, pourrait modifier les équilibres du marché..

Cette alliance prépare plusieurs objectifs : réduire la dépendance aux approvisionnements extérieurs et doper la performance des infrastructures déployées pour soutenir la croissance phénoménale de l’IA générative.

Un projet de puce IA maison

OpenAI veut maîtriser toutes les facettes de son activité, de la conception de modèles d'IA à la construction d'infrastructures IA géantes et jusqu'à la conception des puces qui les animeront.

Face à la popularité croissante des modèles comme GPT, le besoin de renforcer les capacités de calcul s’est imposé. Le partenariat avec Broadcom vise à lancer la première puce IA sur mesure dès 2026, capable d’accélérer les traitements et d’optimiser les coûts énergétiques.

Ce type d'initiative se retrouve chez tous les géants du Web et de l'IA capables de disposer d'équipes de conception de puces afin de disposer de composants aux caractéristiques uniques et calibrées pour les besoins propres de l'entreprise, afin d'obtenir un avantage concurrentiel.

Elle permet en outre de garantir une évolution technologique adaptée à la rapidité des avancées en intelligence artificielle, tout en maîtrisant la chaîne d’approvisionnement.

Ce mouvement stratégique vient répondre aux contraintes grandissantes liées à l’accès aux GPU Nvidia, dont la demande ne cesse de croître, et une forme de standardisation qui ne permet pas aux acteurs de l'IA d'exprimer leur différence ou de jouer sur certains aspects pour se distinguer.

Les enjeux pour Broadcom et OpenAI

L’accord signé marque un tournant à double niveau. Pour Broadcom, cette alliance avec OpenAI permet de diversifier son portefeuille : le groupe, jusqu’ici plus orienté vers les réseaux et le stockage, s’attaque au marché hyper-compétitif des puces pour data centers IA avec un partenaire prestigieux lui donnant immédiatement accès à une bonne part du marché IA.

OpenAI, de son côté, sécurise son accès à une technologie clé tout en limitant ses coûts. « Notre ambition est de bâtir un écosystème résilient et performant, capable de soutenir les futurs modèles d’IA ». Cette stratégie vise à déjouer la rareté des ressources, tout en favorisant une innovation qui pourrait influencer l’ensemble du secteur.

Elle sera ainsi moins dépendante aux GPU de Nvidia alors que des projets pharaoniques se dessinent. Le concurrent xAI préparerait ainsi une infrastructure à 1 million de GPU Nvidia pour étoffer les capacités de l'IA Grok et l'amener vers la superintelligence. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde !

Vers un bouleversement du marché des semi-conducteurs

Ce projet de puce IA OpenAI-Broadcom relance la compétition sur un secteur jusqu’ici dominé par Nvidia. L’arrivée d’un nouvel acteur doté d’une puissance de frappe technologique s’accompagne d’une redistribution possible des cartes : « Les grandes sociétés tech cherchent désormais à internaliser la conception de leurs processeurs, afin de ne plus dépendre des géants du GPU ».

OpenAI devrait réserver l'usage de ses puces custom à ses propres infrastructures. Il ne s'agit donc pas d'une menace directe pour Nvidia mais plutôt d'une façon de moins dépendre de ses approvisionnements alors que le monde de l'IA se rue sur les solutions GPU de la firme, obligeant à des arbitrages et des retards dans les déploiements.

Cette nouvelle dynamique pourrait, à terme, accélérer l’émergence de solutions sur mesure, adaptées à des tâches de plus en plus spécialisées en intelligence artificielle. La diversification des fournisseurs deviendra sans doute un enjeu clé pour les géants du cloud et du SaaS.

On voit la même évolution dans le domaine des processeurs pour smartphones, avec Qualcomm et MediaTek proposant des solutions standard tandis que plusieurs acteurs (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi...) ont fait le choix de développer leur propre chipset.

Un pari sur l’avenir du cloud et de l’IA

La stratégie d’OpenAI se veut ouverte à la fois sur le software et le hardware. En misant sur une puce IA maison, l’entreprise souhaite optimiser l’ensemble de sa chaîne logicielle, des modèles GPT à l’infrastructure cloud, tout en réduisant les coûts de production.

Cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres leaders du secteur, en quête de maîtrise sur leur architecture matérielle. L’arrivée annoncée de cette puce en 2026 signale un possible basculement, où l’intégration verticale deviendrait la norme.

Le choix de Broadcom comme partenaire illustre cette volonté de s’appuyer sur l’expertise existante tout en innovant sur le front de la conception. Il ne s'agit pas de réinventer la roue soi-même mais de profiter d'alliances puissantes et d'un savoir-faire déjà présent.