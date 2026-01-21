Présenté le 20 janvier 2026, ce projet a été conçu en étroite collaboration avec l'entrepreneur Olivier Goy, lui-même diagnostiqué de la SLA en 2020. Loin des voix robotiques impersonnelles des dispositifs classiques, Invincible Voice mise sur une approche conversationnelle et une accessibilité totale grâce à son modèle open source, permettant à chacun de se l’approprier et de l’améliorer.

Comment fonctionne concrètement Invincible Voice ?

Plutôt que de se limiter à une simple transformation de texte en son, Invincible Voice intègre une chaîne technologique complète pour fluidifier la communication. L’outil est capable de transcrire en temps réel les paroles d’un interlocuteur, de comprendre le contexte de la discussion et de proposer des réponses pertinentes. Le patient peut alors sélectionner une suggestion, la modifier ou la créer via un clavier ou un système de suivi oculaire (eye-tracking), devenu indispensable lorsque les mouvements sont limités.

Olivier Goy (à droite) et Gabriel, ingénieur chez Kyutai, utilisant Invincible Voice.

Crédits : Jacques Paris

Le cœur du système repose sur le modèle Unmute, également développé par Kyutai, qui dote n'importe quel chatbot d'une interface vocale. Cette architecture permet de générer une voix clonée qui conserve le timbre et les intonations originales du patient, même à partir de quelques secondes d'enregistrement. Cette avancée est capitale dans le cadre de la maladie de Charcot, une pathologie qui détruit progressivement les neurones moteurs jusqu’à la perte totale de la parole.

Qu’est-ce qui distingue cette innovation de ses concurrents ?

Si des solutions de clonage vocal existent déjà, le projet de Kyutai se démarque par plusieurs aspects fondamentaux. Le premier est sa dimension collaborative, incarnée par l’implication directe d’Olivier Goy. Avoir co-construit l’outil avec un patient qui en connaît intimement les besoins a donné au projet une pertinence rare, loin des développements purement techniques. C'est un exemple marquant de conception centrée sur l'utilisateur final.

L'autre différence majeure est son caractère open source. En rendant son code accessible gratuitement, Kyutai encourage les chercheurs, les soignants et les associations à s'emparer de cette intelligence artificielle pour l'intégrer dans d'autres dispositifs médicaux ou l’améliorer. Cette approche tranche avec les modèles propriétaires et commerciaux souvent onéreux du secteur de la santé numérique.

Quelles sont les implications pour les patients et la médecine ?

Au-delà de l'aspect purement fonctionnel, Invincible Voice touche à une dimension profondément humaine : la préservation de l’identité. Perdre sa voix, c'est perdre un marqueur essentiel de sa personnalité. Permettre à une personne de s'exprimer avec sa propre voix, ou une version très proche, change radicalement la perception de l'aide technique, qui devient moins un outil médical qu'un prolongement de soi. Pour les proches et les soignants, cette continuité vocale facilite les échanges et les rend plus personnels.

Le projet ouvre également des perspectives prometteuses pour d'autres pathologies. L'équipe de Kyutai envisage déjà d'adapter sa technologie pour traiter d'autres troubles du langage, comme l'aphasie après un AVC ou les difficultés d'élocution liées à certains cancers ORL. L'enjeu est de taille pour les patients atteints de sclérose ou d’autres maladies neurodégénératives, pour qui la qualité de vie et la réduction de l'isolement sont des priorités absolues.