La scène semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dans une vidéo publiée par la société Synchron, un patient du nom de Mark Jackson, atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui l'empêche d'utiliser ses mains, navigue sur son iPad, ouvre des applications et écrit du texte uniquement par la force de sa pensée. « J’ai retrouvé une part de mon indépendance », témoigne-t-il. Cette prouesse est le fruit d'une intégration native entre l'implant cérébral Stentrode de Synchron et l'écosystème d'Apple.

Une collaboration native entre Apple et Synchron

Ce qui rend cette avancée si particulière, c'est son caractère officiel. Apple travaille étroitement avec Synchron pour que ses systèmes d'exploitation, comme iPadOS, reconnaissent nativement les interfaces cerveau-machine (BCI). La connexion se fait via un nouveau protocole BCI HID et s'appuie sur la fonctionnalité d'accessibilité "Switch Control", déjà existante. Pour aider l'utilisateur, une nouvelle fonction a été développée : une boîte bleue à l'écran indique en temps réel la force du signal cérébral, permettant d'améliorer la précision en ajustant sa concentration.

Le Stentrode, une approche moins invasive que Neuralink

La technologie au cœur de cette révolution est l'implant Stentrode de Synchron. Contrairement à l'implant N1 de Neuralink, qui nécessite une chirurgie cérébrale invasive, le Stentrode s'installe via une procédure beaucoup plus sûre. Il est inséré à l'aide d'un cathéter dans la veine jugulaire et positionné sur un vaisseau sanguin au-dessus du cortex moteur. De là, ses électrodes captent les signaux neuronaux liés à une intention de mouvement et les traduisent en commandes numériques. Ce dispositif est actuellement en essai clinique aux États-Unis et en Australie sur une dizaine de patients, avec l'approbation de la FDA.

Une avancée majeure pour l'accessibilité

Pour des personnes comme Mark Jackson, cette technologie est une véritable renaissance. La possibilité d'envoyer des messages, de naviguer sur internet ou d'utiliser des applications sans aucune aide physique représente un gain d'autonomie considérable. Le Dr Tom Oxley, patron de Synchron, parle d'un « aperçu de l'avenir de l'interaction homme-machine, où la pensée deviendra un mode de contrôle courant ». Cette innovation montre le potentiel immense des BCI pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap moteur.

Vers une nouvelle ère de l'interaction homme-machine

Apple ne compte pas s'arrêter là. Après avoir testé cette technologie sur l'Apple Vision Pro, la firme prévoit de généraliser la prise en charge du protocole BCI à l'ensemble de ses plateformes (iPhone, iPad, Mac) dès la fin 2025. Si ces implants sont pour l'instant réservés à des patients pour des raisons médicales, leur approche peu invasive pourrait, à terme, ouvrir la voie à une adoption par le grand public. L'interaction par la pensée pourrait bien devenir l'une des prochaines grandes révolutions technologiques.