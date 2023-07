Avec les nouvelles évolutions de ses systèmes d'exploitation, Apple devrait mettre plus franchement le cap sur le jeu. La pré-annonce de macOS Sonoma a permis de découvrir un futur Game Mode qui ajustera automatiquement les performances des Mac pour offrir une qualité de jeu optimale.

Cette fonctionnalité pourrait aussi se retrouver dans les iPhone et les tablettes iPad sous iOS 17. Le site 9to5Mac indique avoir trouvé dans la version beta du futur OS mobile des indications concernant un Game Mode pour iPhone et iPad.

Des éléments présents dans iOS 17 beta 4

Certains éléments de l'environnement Game Mode de Sonoma ont été ainsi ajoutés dans la beta 4 de iOS 17, suggérant au moins une expérimentation de la part d'Apple pour une intégration sur ses appareils mobiles.

On pourrait donc retrouver un mode d'optimisation du hardware pour privilégier les ressources en faveur du gaming, tant au niveau du processeur et du GPU que des temps de latence réduits sur les connexions sans fil afin d'éviter chutes de framerates, freeze et réactivité des manettes Bluetooth ou synchronisation du son sur des casques sans fil.

iOS 17 : pas de Game Mode évoqué lors de la présentation au WWDC 2023

Il reste à voir si un Game Mode sera bien proposé avec iOS 17 (il n'a pas été évoqué lors de la présentation en juin lors de l'événement WWDC 2023) ou s'il ne sera pas disponible uniquement sur iPad.

En attendant une intégration officielle

9to5Mac rappelle en effet qu'Apple tend à expérimenter des fonctionnalités dans les versions beta de ses systèmes d'exploitation sans forcément les exploiter ensuite dans la version finale.

Etant donné l'importance du jeu dans l'écosystème de OS mobiles et le succès de l'esport, il ne serait toutefois pas étonnant de voir la firme de Cupertino fournir des outils et fonctionnalités pour tirer le meilleur parti des processeurs mobiles des iPhone et des iPad en faveur du gaming.