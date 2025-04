La conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC) d'Apple se tiendra du 9 au 13 juin 2025. Comme de tradition, Apple y présentera ses nouveaux systèmes d'exploitation et iOS 19 devrait largement attirer la lumière.

D'après Mark Gurman de Bloomberg, iOS 19 serait la plus grande refonte visuelle connue par le système d'exploitation de l'iPhone depuis iOS 7 en 2013. Elle s'inspirerait de visionOS qui est le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro.

Cette refonte pourrait sonner le glas d'une compatibilité avec trois modèles d'iPhone. L'iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR ne prendraient ainsi pas en charge iOS 19. Lancés en septembre 2018, ces iPhone de 12e génération seraient privés des nouveautés d'iOS 19 et se contenteraient de mises à jour de sécurité.

Rien d'officiel à ce stade

La rumeur est relayée par 9to5Google et émane d'un compte privé et anonyme sur X à la réputation jugée fiable. Elle va à l'encontre d'une précédente rumeur et de ce qui semblait acquis, à savoir une disponibilité d'iOS 19 pour l'ensemble des modèles d'iPhone compatibles avec iOS 18.

Le cas échéant, et hormis les prochains iPhone 17, la liste des iPhone recevant iOS 19 serait la suivante :

iPhone 11

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12 et 12 mini

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 13 et 13 mini

iPhone 13 Pro et Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 15 et 15 Plus

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone SE 2e et 3e génération

Pour iPadOS 19, l'iPad 7e génération introduit en septembre 2019 et équipé d'une puce A10 Fusion serait en outre laissé de côté.