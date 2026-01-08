La hiérarchie des géants de la tech vient d'être bousculée. Hier, à la clôture de la Bourse, la capitalisation boursière de la maison mère de Google a atteint 3 892 milliards de dollars, dépassant de peu les 3 863 milliards de dollars du fabricant de l’iPhone. C'est la première fois depuis 2019 que les deux rivaux échangent leur position, illustrant une divergence stratégique majeure entre les deux mastodontes.

Pourquoi la stratégie IA de Google est-elle si payante ?

Ce retournement de situation n'est pas une surprise mais l'aboutissement d'une année 2025 exceptionnelle pour Alphabet. L'entreprise a terminé l'année parmi les meilleures performances de Wall Street, récoltant les fruits de son offensive dans l'intelligence artificielle. Son action a bondi de 65 % en 2025, sa plus forte progression depuis la crise financière de 2009.

Deux innovations majeures ont cimenté ce succès. En novembre, la société a dévoilé Ironwood, sa septième génération de puces TPU (Tensor Processing Units), qui se positionnent comme une alternative sérieuse aux produits de Nvidia. Puis, en décembre, le lancement de Gemini 3 a été salué par des critiques très positives, renforçant la crédibilité technologique du groupe dans le domaine de l'IA générative.

Quelles sont les raisons du recul d’Apple ?

Pendant que son rival multipliait les annonces, Apple est resté étonnamment discret dans la course à l'IA initiée fin 2022. Cette prudence, voire ce retard, est désormais sanctionnée par les marchés. L'action de la firme de Cupertino a chuté de plus de 4 % au cours des cinq derniers jours, créant l'ouverture nécessaire pour que son concurrent la dépasse.

Le principal point de friction réside dans les attentes déçues autour de Siri. Apple devait lancer une version de son assistant dopée à l'intelligence artificielle avec iOS 18, mais le projet a finalement été repoussé. Les utilisateurs devront attendre 2026 et la mise à jour iOS 26.4 pour espérer découvrir un « Siri plus personnel », un décalage qui contraste vivement avec l'agilité affichée par Google.

Comment ce duel redessine-t-il le paysage technologique ?

Ce chassé-croisé entre les deux géants californiens confirme que l'intelligence artificielle est devenue le principal juge de paix sur les marchés financiers. Les investisseurs plébiscitent les stratégies claires et les avancées concrètes. Il est à noter que Nvidia conserve solidement sa première place avec une capitalisation de 4 604 milliards de dollars, prouvant que les fournisseurs d'infrastructures IA restent les grands gagnants de cette nouvelle ère.

Pour autant, les marchés semblent marquer une pause après un début d'année 2026 très dynamique. Selon les analystes, peu d'acteurs souhaitent prendre de nouveaux risques avant la publication de chiffres clés, comme le rapport sur l'emploi aux États-Unis. La bataille pour la suprématie technologique ne fait que commencer, et chaque annonce sera désormais scrutée de très près.