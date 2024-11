Voici tout d'abord la mini caméra DJI Osmo Pocket 2.

Conçue pour stabiliser les mouvements, la Pocket 2 capture des photos nettes et des vidéos fluides instantanément grâce à son démarrage rapide, tout en étant compacte et portable.

Avec le panorama Haute Définition, vous pouvez capturer des panoramas à 180° ou un selfie de groupe 3×3. ActiveTrack 3.0 assure que tout le monde reste dans le cadre, peu importe les mouvements. Timelapse condense les heures en secondes, Motionlapse ajoute des mouvements de caméra, et Hyperlapse stabilise l'image grâce à l’EIS. Le mode Story et l’AI Editor permettent de créer facilement des mini-films en combinant clips, transitions et musique.

Dotée d’un stabilisateur motorisé sur 3 axes, la Pocket 2 offre une vidéo fluide en déplacement, idéale pour des prises de vue à main levée. Ses capacités HDR garantissent des couleurs réalistes et des détails précis, tandis que le zoom 8x capture des photos nettes en 64MP. Côté audio, la technologie Matrix Stereo et ses quatre microphones offrent un son immersif et directionnel, avec un ajustement de l’audio en fonction du sujet et du zoom pour une bande-son dynamique.



Retrouvez la DJI Osmo Pocket 2 à 284 € au lieu de 299 € (prix officiel) sur la Fnac avec livraison standard gratuite.





