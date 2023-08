Dans un effort d'harmonisation, la Commission européenne va imposer la connectique USB-C dans les appareils électroniques afin de simplifier la vie des utilisateurs et de permettre de réutiliser les chargeurs et câbles entre différents matériels.

Cette mesure doit aussi contribuer à réduire les volumes de déchets électroniques difficilement recyclables. Si beaucoup de fabricants de produits et gadgets électroniques proposent déjà majoritairement une prise USB-C sur leurs appareils, d'autres vont devoir s'adapter, comme Apple.

Des câbles USB-C qui ne feront pas d'étincelles

La série iPhone 15 va donc troquer sa traditionnelle connectique Lightning pour un port USB-C dont on ne sait pas encore s'il offrira le minimum en termes de débits ou si l'on pourra espérer profiter de vitesses de transfert consistantes.

La rumeur d'une compatibilité Thunderbolt, au moins sur certains modèles (les versions Pro ?), est déjà alléchante mais demande encore à être confirmée. En tous les cas, ce ne sera pas avec les câbles fournis que hauts débits seront atteints.

Ils ont beau être colorés aux teintes des iPhone à venir et mesurer un bon 1,60 mètre de long, les câbles USB-C fournis avec l'iPhone 15 resteront en simple USB 2.0.

De meilleurs débits via les accessoires ?

Avec un débit maximum de 480 Mbps, les vitesses de transfert ne changeront pas de celles avec la connectique Lightning et seront bien éloignées des 40 Gbps permis en Thunderbolt.

Ils ne seront pas non plus certifiés MFI (Made for iPhone). La présence de puces dédiées repérées sur des cartes mères supposées d'iPhone 15 et iPhone 15 Pro suggère cependant que les appareils mobiles pourraient proposer des débits supérieurs.

Il reste donc possible qu'Apple ait choisi de fournir un câble basique pour ses iPhone 15 en USB-C, avec la possibilité d'acheter en option un câble assurant des débits supérieurs sous forme d'accessoire et sans doute à des tarifs élevés.