Avec la réglementation européenne imposant bientôt un port USB-C sur les appareils mobiles et les gadgets, Apple devrait amorcer la transition avec la série iPhone 15.

Cette dernière abandonnera la traditionnelle connectique Lightning pour un port USB-C garantissant une plus grande compatibilité avec le reste de l'industrie électronique.

Depuis plusieurs mois, il se murmure toutefois que tous les modèles iPhone 15 ne seraient pas logés à la même enseigne, avec les modèles standard utilisant un USB-C reposant sur la norme USB 2.0 tandis que les versions Pro pourraient profiter d'un mode de transfert rapide des données Thunderbolt.

Le Thunderbolt presque confirmé

Selon ChargerLab qui a observé les images supposées des cartes mères des futurs iPhone, il y aurait bien des indices en faveur d'une compatiblité Thunderbolt / USB 4. Une puce ("Retimer chip") a été repérée à proximité du port USB-C et servirait à optimiser la transmission.

Présente sur d'autres appareils équipés d'une connectique Thunderbolt, elle serait donc la preuve que la série iPhone 15 pourra proposer cette transmission de données plus rapide.

Et pour ChargerLab, cela concernerait tous les iPhone 15, et pas seulement les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, la puce dédiée ayant été observée sur des cartes mères aussi destinées à l'iPhone 15 et à l'iPhone 15 Plus.

Cela reste encore à confirmer (et encore faut-il que les images diffusées soient légitimes) et l'on verrait bien Apple continuer de différencier les modèles standard et Pro avec cette fonctionnalité en réservant des débits pouvant aller potentiellement jusqu'à 40 Gbps aux modèles les plus haut de gamme.

Différencier pour mieux régner

La firme de Cupertino pratique déjà cette différenciation entre ses tablettes tactiles iPad Pro et les modèles iPad d'entrée de gamme et la logique voudrait qu'il en soit de même pour ses iPhone.

Il faudra attendre d'autres confirmations ou la présentation officielle mi-septembre pour en savoir plus ce point. Les analystes continuent de cultiver la rumeur d'un lancement perturbé par des problèmes de production de l'écran qui risquent de réduire le volume d'iPhone 15 produits d'ici la fin de l'année.

La prévision est tombée à 77 millions d'unités potentiellement produites, contre 85 millions précédemment, ce qui pourrait induire une légère pénurie au début de la commercialisation des iPhone 15. Mais que serait un lancement d'iPhone sans une crainte de rupture de stock ?