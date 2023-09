Avec la gamme iPhone 15, Apple continue de différencier fortement les modèles standard des versions Pro. Si les iPhone 15 et 15 Plus restent avec un SoC Apple A16 Bionic déjà présent dans les iPhone 14 Pro / Pro Max de 2022, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max profitent quant à eux d'une puce d'un nouveau genre baptisée Apple A17 Pro.

On notera le changement de dénomination après plusieurs années d'utilisation de la mention Bionic mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est le premier du marché à être gravé en 3 nm chez le fondeur TSMC.

Les atouts de la gravure en 3 nm

Sa gravure plus fine lui assurera un gain en performance et une réduction de la consommation d'énergie par rapport aux puces gravées en 4 nm ou 5 nm. Apple a donné quelques valeurs en annonçant une progression de 10% des performances des 6 coeurs CPU et un GPU 6 coeurs 20% plus rapide que la génération précédente, avec désormais l'accélération matérielle du ray tracing.

Les smartphones d'Apple ne seront disponibles que le 22 septembre 2023 mais cela ne les empêche pas d'apparaître sur le benchmark Geekbench (qui mesure essentiellement les performances CPU).

Un modèle iPhone 15 Pro (référence iPhone 16,1) avec 8 Go de RAM et un Apple A17 Pro cadencé à 3,78 GHz y a été observé et obtient des scores de 2908 points en test single core et 7238 points en test multicore, à comparer avec le résultat de 2642 / 6739 obtenu par l'iPhone 14 Pro.

L'iPhone 15 Pro Max testé aussi

L'iPhone 15 Pro Max (référence iPhone 16,2) est également passé par le benchmark, toujours avec 8 Go de RAM et obtient des scores de 2846 / 7024 points, contre 2546 / 6631 pour l'iPhone 14 Pro Max un an avant.

Ce sont d'impressionnantes valeurs qui vont de nouveau placer la puce Apple A17 Pro en tête des processeurs mobiles. En comparaison (un peu bancale car il ne s'agit pas d'une version définitive), le SoC Snapdragon 8 Gen 3 a été aperçu avec des valeurs de 2200 / 6600 points environ sur un prototype du smartphone Galaxy S24+ durant l'été.

L'Apple A17 Pro comprend également un nouveau Neural Engine pour les traitements d'intelligence artificielle capable de gérer 35 000 milliards d'opérations par seconde et dispose d'un contrôleur USB assurant une compatibilité USB 3 et des débits jusqu'à 10 Gbps pour le nouveau port USB-C des iPhone 15 Pro / Pro Max, les iPhone 15 et 15 Plus passant aussi à l'USB-C mais restant en USB 2 (480 Mbps maximum).