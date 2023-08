Chaque année, l'iPhone est proposé en plusieurs variantes pour toucher différents publics. Depuis peu, la différence se creuse entre les modèles standard et les versions Pro au niveau des caractéristiques, ce qui est aussi un moyen de faire monter les prix.

Et cela fonctionne puisque pour la série iPhone 14, les versions Pro sont plus plebiscitées que les modèles standard. Pour la gamme iPhone 15 attendue en septembre, cette distinction entre standard et Pro devrait encore se renforcer.

Le retour de la rumeur iPhone Ultra

Mais Apple pourrait même aller jusqu'à distinguer ses modèles Pro, selon une rumeur de dernière minute. En principe, la firme devrait dévoiler un iPhone 15 et un iPhone 15 Plus pour les modèles standard, et un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max pour les modèles Pro.

Sauf que l'iPhone 15 Pro Max pourrait changer de dénomination pour devenir iPhone 15 Ultra. La rumeur n'est pas complètement nouvelle puisqu'il a déjà été question d'un iPhone Ultra mais le doute subsiste concernant sa position dans la gamme : remplacement du Pro Max ou nouvelle catégorie super premium ?

Plusieurs observateurs importants avaient déjà pointé cette possible transformation du Pro Max en Ultra dès l'iPhone 15 avant que la rumeur n'évoque un modèle à part. L'hypothèse d'un iPhone 15 Ultra est donc de retour, selon Andrew O'Hara, du site Apple Insider.

Déjà de l'Ultra disséminé chez Apple

Reste à savoir s'il s'agit d'une prédiction pour raviver une ancienne rumeur ou d'une information réelle, l'auteur indiquant toutefois l'avoir obtenue de différentes sources. Le terme Ultra rappelle bien sûr l'Apple Watch Ultra, version premium de la montre connectée du même nom mais aussi les processeurs ARM les plus puissants de la stratégie Apple Silicon, à l'image de la puce Apple M2 Ultra dévoilée en juin dernier lors de l'événement WWDC 2023.

Voir débarquer cette dénomination pour l'iPhone ne semble donc être qu'une question de temps et cela pourrait donc arriver assez vite. Les caractéristiques de l'iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Ultra devront en principe justifier ce changement de dénomination et apporter une distinction par rapport à l'iPhone 15 Pro...du moins si cette nouvelle relance de la rumeur Ultra se confirme.