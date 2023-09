L'an dernier, iFixit avait noté la différence de conception entre l'iPhone 14, plus facile à ouvrir et à réparer, et l'iPhone 14 Pro qui restait sur l'ancienne configuration avec le risque d'abîmer le smartphone à l'ouverture.

iFixit avait ainsi donné à l'iPhone 14 un score de réparabilité de 7 sur 10, bien loin des résultats habituels. Avec la série iPhone 15, même les modèles Pro ont droit à la refonte des composants internes, censée faciliter le remplacement des pièces défectueuses.

Toutefois, les choix faits par Apple pour sa nouvelle série ne parviennent pas spécialement à séduire iFixit. Si les smartphones s'ouvrent plus facilement par l'arrière, une nouvelle disposition place tous les composants importants derrière l'écran plutôt que directement sous la coque comme l'an dernier

Plus facile mais aussi moins facile

Et c'est un problème dans la mesure où il faudra forcément démonter le fragile écran pour changer un composant comme la batterie, au risque de d'abîmer l'affichage, alors qu'il n'y avait qu'une coque en verre à retirer l'an dernier.

iFixit cherche des raisons à cette modification peu compréhensible et suggère que les capteurs photo plus imposants ont pu dicter le nouvel arrangement dans le châssis central qui reste en alliage d'aluminium même pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, le titane restant réservé au châssis externe entourant le smartphone.

Il a sans doute fallu beaucoup d'effort et des équipements complexes pour fusionner titane et alliage d'aluminium afin de constituer le châssis complet des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, tout ça pour mieux répartir la masse des smartphones et assurer une meilleure prise en main.

On retrouve la batterie en L avec une capacité similaire à celle des iPhone 14 Pro et Pro Max (les autonomies annoncées n'évoluent pas) tandis que la carte mère montre le processeur Apple A17 Pro, premier du marché à profiter d'une gravure en 3 nm, associé à un modem 5G Snapdragon X70 de Qualcomm puisqu'Apple ne disposera pas de ses propres modems 5G avant 2025 ou 2026.

Quand les composants ne peuvent être échangés

Mais l'élément qui irrite iFixit reste le fait que beaucoup de composants ne peuvent pas être échangés entre deux iPhone, comme les capteurs photo. Ils sont alors soit inopérants soit fonctionnels (voire partiellement fonctionnels) mais avec un message d'avertissement.

Et cette difficulté affecte un nombre croissant de composants théoriquement remplaçables au fil des ans, compliquant la tâche de réparation par soi-même ou par des techniciens en dehors du service de réparation officiel d'Apple.

Pour ces différentes raisons, iFixit ramène le score de réparabilité des iPhone 15 / iPhone 15 Plus comme des iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max à un décevant petit 4 sur 10.