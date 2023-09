Ces derniers mois, les rumeurs concernant la série de smartphones iPhone 15 d'Apple ont dressé un portrait-robot très détaillé des nouveaux appareils mobiles et des caractéristiques attendues.

Parmi les nouveautés, le passage à un châssis en titane et à une partie photo plus développée pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, sans compter la nouvelle puce Apple A17 Pro gravée pour la première fois en 3 nm, un procédé de fabrication coûteux, semblaient pointer vers une hausse de prix sensible.

Au fil des semaines, de pseudo grilles tarifaires ont pointé leur nez en validant l'idée d'une nouvelle montée des tarifs pour les iPhone 15 standard comme pour les iPhone 15 Pro.

Et pourtant, Apple a fait les présentations officielles ce 12 septembre 2023, confirmant l'essentiel des caractéristiques dévoilées jusque là sous forme de fuites...et a présenté une grille tarifaire avec des prix en baisse !

Malgré le titane et les innovations, des prix en baisse

De 50 € environ pour les iPhone 15 à 100 € pour les iPhone 15 Pro (et même un peu plus sur les plus gros modèles), les prix de la nouvelle gamme de smartphones Apple sous iOS 17 évoluent à la baisse, ce sur quoi bien peu de monde aurait parié avant la keynote.

Certes, il faut toujours compter près de 1000 € pour espérer s'offrir le plus simple des iPhone 15 mais l'explosion des tarifs n'a bel et bien pas eu lieu alors que même les mieux informés sur les projets d'Apple prédisaient une hausse nette quelques heures encore avant l'événement.

Apple ne donne pas de raisons particulières pour cette décision hautement stratégique. On sait que les ventes de smartphones sont au plus bas actuellement, sous les contraintes des incertitudes économiques, de l'inflation et d'un cycle de renouvellement qui s'est ralenti.

La firme cherche peut-être à préserver ses volumes tout en comptant sur les nouveautés spécifiques de l'iPhone 15 Pro Max pour tirer ses ventes vers le haut et limiter l'impact sur ses marges.

Un délicat équilibre

L'iPhone 14 Pro Max a été le smartphone le plus vendu sur le premier semestre 2023, selon le cabinet Omdia, et Apple espère sans doute obtenir un résultat similaire, sinon meilleur, avec le nouveau modèle.

Les restrictions sur l'usage de l'iPhone parmi les fonctionnaires chinois et dans les grandes entreprises d'Etat constituent sans doute aussi un motif d'inquiétude, alors qu'Apple tire 20% de ses revenus (pas seulement issus des iPhone) de cet immense marché.

Il y a sans doute un arbitrage réalisé entre volumes et rentabilité pour trouver un point d'équilibre à l'heure où Apple pourrait bien devenir le plus grand fabricant mondial de smartphones, devant Samsung en place depuis des années.