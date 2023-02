Après des années à exploiter un port Lightning, la série iPhone 15 devrait basculer sur une connectique USB-C pour se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui s'imposera d'ici fin 2024.

La transition a déjà démarré sur les tablettes iPad et iPad Pro dont presque tous les modèles ont migré vers l'USB-C et permettent du transfert de données rapide mais sera-t-il si facile de se passer du port Lightning ?

Dès à présent, les rumeurs que les smartphones ne seront pas égaux et suggèrent que si les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro profiteront d'un port USB-C rapide, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus resteraient sur des caractéristiques rappelant celles du port Lightning s'appuyant toujours sur la norme USB 2.0.

De l'USB-C bridé par MFI ?

Il se murmure également qu'Apple ne renoncerait pas à son protocole propriétaire MFI (Made for iPhone) limitant certaines fonctionnalités en fonction des accessoires autorisés ou non.

Si la connectique physique sera bien celle de l'USB-C, le fonctionnement interne resterait spécifique à l'écosystème de la firme de Cupertino, peut-être en partie pour conserver une rétrocompatibilité avec les accessoires Lightning, moyennant un adaptateur entre Lightning et USB Type C.

D'autres aspects, comme les vitesses de transfert rapides et la charge rapide, ne seraient activés qu'avec des câbles et accessoires compatibles spécifiques.

Et pourquoi pas deux ports distincts ?

En attendant d'en savoir plus, un ingénieur a réuni les deux mondes en créant un iPhone doté d'un port USB-C à côté du port Lightning. Le meilleur des deux mondes ? On a déjà eu l'occasion de voir ces délires d'ingénieur avec le premier iPhone officieux à se doter d'un port USB-C.

Les deux ports de ce modèle unique sont fonctionnels et résolvent du coup à leur façon la problématique de l'intégration obligatoire de l'USB-C tout en conservant le port Lightning utilisé depuis des années.

Et puis, comme le fait remarquer un commentateur sur Reddit, cela permet enfin de pouvoir utiliser un casque Lightning tout en chargeant son iPhone !

Blague à part, on attend maintenant de voir comment Apple va organiser la transition vers la connectique USB-C, après avoir largement traîné des pieds pour l'exploiter sur ses smartphones.

Les iPhone 15 devraient être lancés durant l'automne 2023 et les observateurs s'attendent déjà à un certain nombre de nouveautés dont beaucoup seront concentrées sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max (téléobjectif périscopique, processeur Apple A17 gravé en 3 nm...). On pourrait même découvrir un iPhone 15 Ultra positionné encore plus haut, à moins qu'Apple ne réserve cette évolution à la série suivante en 2024.