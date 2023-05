La gamme iPhone 16 ne sera officialisée que l'an prochain mais les rumeurs sont déjà très nombreuses concernant tous les aspects des futurs smartphones, entraînant de multiples spéculations.

Tandis que la question se pose d'un changement de diagonale pour l'iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16 Ultra dont l'écran passerait à 6,9 pouces au lieu de 6,7 pouces (et 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro), les iPhone standard pourraient eux aussi se démarquer.

Ca va bouger dans le bloc photo

Une nouvelle rumeur portée par le leaker URedditor affirme que la disposition des capteurs photo va changer chez l'iPhone 16 et sans doute l'iPhone 16 Plus. Depuis plusieurs années, les iPhone embarquent un bloc photo carré aux angles arrondis dont les modules sont disposés selon une diagonale, et ce sera encore le cas pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus attendus dans quelques mois.

Retour à un design pré-iPhone 13 ?

Pour les iPhone de 2024, Apple aurait fait le choix de redisposer les capteurs photo selon une ligne verticale. Cette nouvelle disposition permettrait essentiellement de les distinguer des générations précédentes, aux côtés de nouveautés comme le Dynamic Island à la place de l'encoche et le port USB-C remplaçant le traditionnel connecteur Lightning.

iPhone 16, beaucoup de changement ?

Un tel changement ne semble a priori pas lié à des contraintes techniques qui imposerait cette nouvelle disposition et une motivation purement esthétique guiderait ce choix, peut-être pour signaler une évolution de la gamme plus riche qu'il n'y paraît avec ces futurs modèles.

A plus d'un an avant son lancement, cela reste une rumeur hautement spéculative mais il existe déjà tout un ensemble d'informations attribuées à la gamme iPhone 16 comme le passage du capteur Face ID sous l'écran pour les versions Pro, l'utilisation de mémoire RAM en LPDDR5X, plus performante, ou encore la présence d'un processeur Apple A18 utilisant une gravure avancée en 3 nm.