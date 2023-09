La série iPhone 15 sera dévoilée d'ici quelques heures et les derniers détails affluent en amont de l'événement de leur présentation qui sera peut-être finalement le seul sur le second semestre.

Le site MacRumors en profite pour préciser la configuration mémoire des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max et confirme que les smartphones devraient profiter d'une nouvelle hausse de la quantité de RAM qui passera à 8 Go de LPDDR5 (au lieu de 6 Go sur les iPhone 14 Pro), avec comme fournisseurs Samsung, Micron et SK Hynix.

En attendant le premier processeur mobile gravé en 3 nm

Apple a testé des configurations avec 6 et 8 Go de RAM mais semble n'avoir conservé que la seconde option pour accompagner le processeur Apple A17 Bionic, premier du marché à être gravé en 3 nm chez TSMC, à moins que les 8 Go de RAM ne soient réservées qu'aux modèles les mieux équipés.

Selon les rumeurs, le processeur Apple A17 pourra atteindre une cadence de 3,70 GHz (contre 3,46 GHz pour le A16) et embarquera un coeur GPU de plus pour des performances graphiques améliorées.

Du stockage similaire à celui de l'iPhone 14

Pour ce qui est de l'espace de stockage, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conserveront finalement un point de départ à 128 Go et débuteront pas directement par 256 Go.

On trouvera ensuite les paliers classiques de 256 Go, 512 Go et 1 To, déjà proposés sur la gamme iPhone 14. En revanche, la rumeur d'un iPhone 15 Pro / Pro Max équipé de 2 To de stockage n'est pas confirmée.

Les fournisseurs de mémoire Flash NAND sont Samsung, SK Hynix, Kioxia (ex-Toshiba) et Western Digital.

La gamme de smartphones iPhone 15 sera présentée ce 12 septembre au cours d'un événement qui doit aussi dévoiler plusieurs produits comme de nouvelles montres connectées Apple Watch Series 9.