L'IA générative se déploie dans de nombreux secteurs d'activité et devient un must-have dans les smartphones de dernière génération. Les concepteurs de puces annoncent les uns derrière les autres des initiaves qui permettront de disposer de chatbots, de traduction instantanée et d'outils de création / édition par intelligence artificielle directement dans les appareils mobiles, sans passer par des serveurs distants pour une meilleure efficience et un temps de réaction plus rapide.

Après Qualcomm qui a dévoilé un processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 farci d'intelligence artificielle et MediaTek qui va faire de même avec le SoC Dimensity 9300, le groupe Samsung vient de dévoiler Samsung Gauss, son IA générative qui trouvera sans doute place dans ses futurs smartphones Galaxy S24 avec le service Galaxy AI.

Apple encore à distance de l'IA générative

Si les grandes manoeuvres se préparent dans le monde Android, on est plus discret chez Apple. On sait que la firme s'intéresse depuis longtemps à l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de son projet de véhicule électrique et autonome Apple Car, mais les projets restent secrets et ne font pas de vagues.

Au regard des récents efforts d'investissement et de recrutement, on pourrait même penser que l'entreprise n'a pas forcément vu venir la tendance des IA génératives survenue fin 2022 avec l'irruption de ChatGPT et se dépêche de rattraper son retard.

Cela pourrait donner lieu à une refonte de l'intelligence derrière son assistant numérique Siri et à l'émergence de capacités d'IA générative dans la prochaine série des iPhone 16 de 2024.

Des annonces IA pour le WWDC 2024

Selon le leaker Revegnus, Apple travaille activement à la modernisation de Siri et devrait présenter ses avancées lors du prochain événement développeur WWDC en juin 2024, afin d'intégrer des fonctionnalités IA dans les iPhone de prochaine génération.

Ce serait finalement plus tôt que les estimations précédentes qui ne voyaient pas Siri s'améliorer avant 2025 et c'est peut-être le signe d'une certaine fébrilité pour ne pas se retrouver trop loin des progrès en cours dans la sphère Android.

Il sera de toute façon difficile de se passer de fonctionnalités IA génératives dans les nouveaux modèles de smartphones tant elles sont capables d'apporter de nouvelles facilités d'utilisation au-delà des fonctions d'adaptation aux habitudes de l'utilisateur utilisées jusque-là.