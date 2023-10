Pour la série iPhone 15, Apple a de nouveau séparé les iPhone standard dotés d'une puce Apple A16 Bionic héritée de la gamme précédente et les versions Pro équipées d'une puce Apple A17 Pro.

Cette dernière exploite pour la première fois une technique de gravure en 3 nm et dispose d'atouts spécifiques non retrouvés sur la puce Apple A16, comme une partie GPU fortement améliorée et une capacité de transfert haut débit en USB-C.

La firme californienne propose ainsi depuis deux ans deux processeurs différents dans ses générations d'iPhone, ce qui contribue à distinguer plus nettement les modèles premium.

Une puce Apple A18 pour tous les iPhone 16

Toutefois, pour la série iPhone 16 de 2024, il se murmure que les quatre modèles adopteront une même solution Apple A18 avec une gravure optimisée en 3 nm de TSMC dite N3E, au lieu de la technique N3B de l'Apple A17 Pro qui constitue la première génération de gravure en 3 nm, selon une affirmation de l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities.

La prochaine gamme ne récupérerait pas l'actuel Apple A17 mais basculerait vers un processeur Apple A18 qui se décomposerait toutefois en un Apple A18 Bionic pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus et un Apple A18 Pro pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Passage à la gravure N3E optimisée

La base sera donc la même mais Apple maintiendra des différences de performances et de fonctionnalités entre les modèles standard et Pro. Le passage à la gravure N3E renforcera les performances des puces mais permettra aussi de profiter de meilleurs rendements pour la production de masse des composants, contribuant à la démocratisation des processeurs en 3 nm.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ne passeraient pas par la case N3B et profiteront directement de la gravure en N3E, ce qui devrait leur donner une sérieuse progression des performances par rapport aux iPhone 15 actuels.