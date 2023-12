La série iPhone 15 a vu passer le capteur photo principal de 12 mégapixels à 48 mégapixels sur l'ensemble de la gamme, marquant une évolution sensible après des améliorations marginales depuis plusieurs années.

Le reste de la configuration photo s'appuie toujours sur un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels également présent depuis plusieurs années même s'il progresse légèrement lui aussi au fil du temps.

iPhone 16 Pro : du 48 mégapixels en ultra grand angle ?

Apple pourrait le faire évoluer plus significativement avec la série iPhone 16, selon une rumeur diffusée sur le réseau social chinois Weibo. Plus précisément, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max basculeraient sur un capteur ultra grand angle passant à 48 mégapixels.

Le mode de capture ProRAW, qui récupère les données brutes du capteur, pourrait ainsi être étendu à l'ultra grand angle pour plus de possibilités d'édition et d'optimisation des clichés.

Cette possibilité d'un ultra grand angle amélioré pour la série iPhone 16 avait déjà été évoquée par l'analyste Jeff Pu du cabinet Haitong International Securities, en parallèle de l'arrivée du support du WiFi 7 qui sera officiellement finalisé début 2024, facilitant l'apparition des premiers équipements pleinement compatibles.

Vers un passage au tout 48 mégapixels ?

Si cette évolution se confirme, l'iPhone 16 Pro compterait donc deux capteurs photo de 48 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) et un téléobjectif de 12 mégapixels, toujours fortement épaulés par la photographie computationnelle détectant et ajustant de nombreux paramètres pour des prises de vue de qualité.

Et il se murmure déjà que l'iPhone 17 Pro Max de 2025 pourrait faire basculer à son tour le téléobjectif vers un module 48 mégapixels, ce qui amènerait à un trio de capteurs 48 mégapixels.