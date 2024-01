La série iPhone 16 d'Apple ne sera dévoilée que dans 10 mois mais les rumeurs sont déjà nombreuses à son sujet et les informations s'accumulent à propos des choix de design.

Les nouveaux modèles devraient être globalement proches de l'actuelle série iPhone 15 et les amateurs de la firme à la pomme ne devraient pas être trop dépaysés avec la prochaine série, au risque de manquer d'un effet waouh, craignent déjà certains analystes.

Des écrans plus grands, téléobjectif x5 sur les deux modèles

Après avoir fourni des informations sur l'aspect général des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, le site MacRumors donne des indications sur les réflexions en cours concernant le style des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

On sait déjà que les dalles de 6,1 pouces et 6,7 pouces utilisées depuis plusieurs générations d'iPhone devraient passer respectivement à 6,3 et 6,9 pouces sur les iPhone 16 Pro / 16 Pro Max.

C'est peut-être lié à la présence d'un téléobjectif tetraprisme attendu sur les deux modèles et capable d'un zoom x5 sans perte, apanage de l'iPhone 15 Pro Max pour la série actuelle.

Bouton Capture et toujours du titane

Comme pour l'iPhone 16, Apple semble toujours chercher la meilleure configuration potentielle pour les boutons qui seront présents sur les tranches de ses appareils mobiles et plusieurs prototypes sont à l'essai. Le bouton Action inauguré sur les iPhone 15 Pro sera toujours présent et s'étendra à l'ensemble de la gamme iPhone 16.

Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max devraient encore ajouter un nouveau bouton consacré à la prise de vidéo (Capture Button) et situé sous le bouton d'alimentation, imposant une redisposition du placement des antennes 5G sur les tranches.

MacRumors relève que les iPhone 16 Pro proposeront toujours un châssis en titane, et du même type que celui des iPhone 15 Pro. Pour ce qui est des coloris, c'est toujours le mystère.