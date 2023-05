Cette année encore, la série iPhone 15 tournera autour de deux diagonales d'écran : 6,1 pouces et 6,7 pouces mais il se murmure déjà que la gamme iPhone 16 de 2024 basculera vers de nouvelles tailles d'écran.

On évoque ainsi 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro et et 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max (ou iPhone 16 Ultra). Les raisons de cette affirmation de l'analyste Ross Young n'ont pour le moment pas d'autre explication qu'une volonté de différencier plus nettement les modèles Pro des versions standard de l'iPhone.

Cette nouveauté ne serait-elle donc que cosmétique ? Pas si sûr selon une autre rumeur qui suggère que la plus grande taille des iPhone va permettre de disposer de plus d'espace interne pour loger de nouveaux composants.

Plus d'espace interne pour la batterie...

Si Mark Gurman, journaliste à Bloomberg et généralement bien renseigné sur les projets d'Apple, note que cela faciliterait l'intégration d'une batterie de plus grande capacité sur les iPhone 16 Pro, cela pourrait aussi concerner un autre domaine.

L'espace interne supplémentaire permettrait d'embarquer des capteurs photo plus volumineux pour améliorer sensiblement la qualité des clichés. Si l'iPhone 15 Pro Max est attendu cette année pour la première fois avec un module photo de type périscopique, cette fonctionnalité serait ensuite déployée sur les modèles Pro de l'iPhone 16.

...ou pour de nouveaux capteurs photo

Cela nécessitera de disposer d'un espace suffisant, notamment pour l'iPhone 16 Pro, plus petit. Mais il est aussi question de proposer un module photo principal plus imposant qui serait doté d'un capteur 1/1,14 pouce au lieu de l'actuel capteur 1/1,28 pouce des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

C'est ce qu'affirme le leaker ShrimpApplePro et qui permettra d'améliorer les qualités photo avec un mode nuit plus performant grâce au capteur capable de capturer plus de lumière ambiante et un mode portrait enrichi d'un flou d'arrière-plan encore plus harmonieux.

L'iPhone 15 Pro Max sera-t-il le précurseur de ces innovations à venir ? Il faudra attendre le mois de septembre et sa présentation avec le reste de la gamme iPhone 15 pour le découvrir.