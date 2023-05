Après avoir proposé trois diagonales d'écran différentes, Apple a fini par normaliser ses gammes d'iPhone autour de deux tailles d'affichage : 6,1 pouces et 6,7 pouces, à l'occasion de l'abandon des versions Mini et leur remplacement par un modèle Plus dans la gamme iPhone 14 et que l'on retrouvera avec la série iPhone 15 cet automne.

Mais cette évolution pourrait n'être que transitoire et de nouvelles diagonales d'écran s'apprêteraient à émerger. L'analyste Ross Young, du cabinet d'études DSCC spécialisé dans les technologies d'écran, a indiqué au site MacRumors que la série iPhone 16 pourrait introduire de nouvelles dimensions pour les modèles Pro.

Selon ses informations, l'iPhone 16 Pro de 2024 embarquera un affichage de diagonale 6,3 pouces tandis que l'iPhone 16 Pro Max proposera une immense dalle de 6,9 pouces.

Différencier plus nettement les iPhone Pro

Il ne précise pas si les iPhone 16 standard et Plus resteront sur les diagonales actuelles ou auront droit au même traitement mais on pourrait en savoir plus durant son intervention lors de la Display Week Conference de Los Angeles fin mai.

Ce passage à une plus grande diagonale servira-t-il à démarquer un peu plus les modèles Pro du reste de la série alors qu'Apple semble décider à découpler de plus en plus les iPhone standard et Pro avec des fiches techniques qui commencent franchement à diverger ?

La série iPhone 16 riche en innovations techniques

C'est une possibilité et les données récentes montrent que la mise en avant des iPhone Pro séduit le public, malgré la montée des prix associée, rendant les modèles toujours plus premium (sans parler d'un éventuel iPhone 16 Ultra qui les surpasserait).

Outre l'affichage plus grand, la série iPhone 16 devrait aussi inaugurer plusieurs nouveautés techniques comme la disparition sous l'écran du module TrueDepth pour la reconnaissance faciale avancée Face ID, ne laissant a priori en surface que le capteur photo FaceTime.

Les iPhone 16 Pro pourraient aussi être les premiers de la marque à embarquer de la RAM LPDDR5X, déjà présente cette année dans les smartphones Android premium.