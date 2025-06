On commence avec le realme P3 5G 256 Go.

L’écran AMOLED 120 Hz offre une fluidité remarquable et un confort visuel optimisé. Grâce à sa luminosité maximale de 2 000 nits, sa fréquence d’échantillonnage tactile de 1 500 Hz et ses fonctions avancées comme la protection oculaire assistée par IA ou le rendu Pro-XDR, chaque interaction est à la fois précise et réactive.

Avec sa batterie Titan de 5260 mAh et son système de refroidissement par chambre à vapeur, le smartphone est pensé pour durer et maintenir des performances optimales, même pendant les sessions de jeu les plus intenses. La batterie, elle, est conçue pour conserver son efficacité pendant quatre ans.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 6 Gen 4 5G assure des performances exceptionnelles dans sa catégorie. Gravé en 4 nm, il promet un multitâche fluide et des lancements de jeux éclairs, grâce à son CPU octa-core cadencé à 2,3 GHz.

Côté photo, l’appareil mise sur un capteur principal IA de 50 MP, épaulé par de puissants algorithmes pour capturer des clichés nets et détaillés. Le mode AI Snap permet une vitesse d’obturation extrême, atteignant 1/10 000 s, pour figer chaque instant avec précision. Avec AI Clear Face, vos portraits retrouvent toute leur clarté, tandis que le mode photographie de rue sublime les contrastes entre ombres et lumière.

Le P3 bénéficie d’une étanchéité IP66 / 68 / 69 et peut même rester immergé à 2,5 m de profondeur pendant 30 minutes.

Retrouvez le realme P3 5G 256 Go en noir ou vert à 199 € au lieu de 278,42 €, soit une remise de 29 % en ce moment sur Amazon.

