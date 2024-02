Discrète sur ses projets en matière d'intelligence artificielle, la firme Apple n'en penserait pas moins à doter ses prochains appareils électroniques d'une IA générative.

Plusieurs fabricants ont commencé à sauter le pas, comme Samsung et son Galaxy AI pour les smartphones Galaxy S24, et l'entreprise de Cupertino est attendue sur ce terrain dès cette année.

On sait déjà que iOS 18, la prochaine évolution de son OS mobile, renforcera fortement les capacités IA des futurs smartphones iPhone 16 et pourrait représenter une évolution majeure pour la plate-forme mobile d'Apple.

Le Neural Engine va gagner des coeurs

Mais il faudra aussi des composants matériels capables de supporter les progrès de l'IA. Il se murmure donc que le module Neural Engine, chargé de gérer les tâches IA dans les appareils d'Apple, sera significativement renforcé dans les processeurs Apple A18 (iPhone et iPad Pro) mais aussi Apple M4 (Mac).

Une nouvelle puce Neural Engine comptant beaucoup plus de coeurs serait prévue et permettra d'intégrer de l'IA générative dans de multiples applications et fonctionnalités de l'iPhone et de Mac, à commencer par l'assistant numérique Siri.

L'essor de l'IA dans l'iPhone pourrait aussi se traduire par une augmentation de la quantité de RAM dans les iPhone 16 par rapport aux générations précédentes, tout en restant sous les standards de ce que proposent les fabricants de smartphones Android.

Les détails de cette offensive dans l'intelligence artificielle devraient être donnés durant l'événement développeurs WWDC 2024 début juin, avant la mise en service de iOS 18 à partir de septembre.

Rendez-vous au WWDC 2024

Le site MacRumors rappelle que le Neural Engine compte 16 coeurs depuis l'iPhone 12, même si les performances ont régulièrement progressé au fil des générations, Apple évoquant par exemple un doublement des vitesses de traitement IA entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 15 Pro.

Du côté des puces Apple Mx, on trouve également un composant Neural Engine de 16 coeurs qui passe à 32 coeurs uniquement sur les variantes Apple M1 Ultra et Apple M2 Ultra (il n'y a pas encore de puce Apple M3 Ultra).

La génération Apple M3 ayant été lancée fin 2023, il faudra sans doute un peu de temps avant de voir émerger une puce Apple M4, vraisemblablement plutôt en 2025.