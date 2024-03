Avec le le processeur Apple A17 Pro des iPhone 15 Pro / Pro Max, la firme de Cupertino a proposé pour la première fois sur le marché un processeur mobile gravé en 3 nm chez TSMC.

Tandis que les acteurs du monde Android s'apprêtent à faire de même d'ici le second semestre, Apple prépare déjà une nouvelle génération avec la puce Apple A18 Pro qui embarquera dans les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max plus tard dans l'année.

Premiers benchmarks à manier avec précaution

Elle conservera une gravure en 3 nm mais profitera d'un procédé amélioré qui autorisera une optimisation des performances. Et si les deux processeurs mobiles restent sur le même noeud de gravure, les premiers benchmarks supposés du SoC Apple A18 Pro montrent déjà des avancées significatives.

Sur Geekbench 6, l'Apple A18 Pro afficherait ainsi une progression de 22 à 28% par rapport à l'A17 Pro selon les tests envisagés, single core ou multicore (3570 et 9310 points respectivement).

Apple A17 Pro (credit : iFixit)

Mais dans un second round de résultats diffusés sur le réseau social chinois Weibo, la différence entre les deux puces est beaucoup plus modeste (2822 et 8571 points respectivement)...mais peut-être aussi plus réaliste

L'auteur de la diffusion de ces résultats indique qu'ils ont été réalisé sur des prototypes avec toutes les réserves et l'imperfection que cela comporte mais le fait que les deux puces utiilisent la même gravure plaiderait pour une progression marginale des performances et de la consommation d'énergie, au moins au niveau du CPU, même avec un procédé de production amélioré.

La vraie nouveauté de l'Apple A18 Pro dans le NPU ?

L'évolution plus sensible de l'Apple A18 / A18 Pro tiendrait plutôt dans une puce NPU (Neural Processing Unit) bien plus développée afin d'accueillir une IA générative qui pourrait être Gemini de Google et qui permettra de proposer de nombreuses fonctionnalités diffusées au sein d'iOS 18.

Cela pourrait également impliquer de devoir embarquer une plus grosse quantité de RAM dans les iPhone qui ont toujours été plutôt économes (ou efficaces) sur ce point en se limitant à 6 ou 8 Go sur la dernière génération quand les plus puissants smartphones Android peuvent accueillir plus de 20 Go de mémoire vive.

Le mystère des performances du processeur Apple A18 Pro demeure donc et l'arrivée des premières puces Snapdragon 8 Gen 4 et Dimensity 9400 gravées en 3 nm chez Android promet de belles batailles en benchmark