Suite à une probable erreur de saisie, la Federal Communications Commission (FCC) a publié un document de 163 pages détaillant les schémas électriques de l'iPhone 16e. Une fuite qui expose les secrets industriels d'Apple, malgré la demande explicite de confidentialité de la firme.

La FCC, l'organisme américain chargé de certifier les équipements de communication, s'est retrouvée au cœur d'une situation embarrassante. Un document technique dévoilant l'architecture interne de l'iPhone 16e, a été mis en ligne sur sa base de données publique avant d'être rapidement retiré.

Cela n'a cependant pas échappé aux yeux scrutateurs des observateurs, provoquant un certain embarras dans la mesure où cela pourrait apporter de précieuses informations à la concurrence.

Une erreur administrative aux lourdes conséquences

Tout semble partir d'une simple erreur de procédure. Lors du dépôt des documents de certification, les cases demandant une confidentialité à court terme et permanente auraient été cochées par la négative.

Cette simple action a déclenché la publication automatique des fichiers sur le portail de la FCC et sur des sites miroirs comme FCCID.io. Apple avait pourtant joint une lettre, datée du 16 septembre 2024, demandant que ces informations soient scellées indéfiniment, les qualifiant de secrets commerciaux propriétaires.

Quels secrets ont été révélés ?

Le document ne contient pas d'informations pertinentes pour le grand public, mais il s'agit d'une mine d'or pour les experts. Les schémas électriques exposent l'agencement des composants sur la carte mère, l'emplacement des antennes, les diagrammes de blocs et même les points de test.

Ces détails techniques offrent une vision sans précédent de la manière dont Apple conçoit ses circuits et gère les signaux entre les puces principales. Normalement, de telles informations ne sont obtenues qu'après un désassemblage complexe et fastidieux de l'appareil.

Qui profite de cette fuite inattendue ?

Les premiers bénéficiaires sont sans conteste les concurrents, les réparateurs indépendants et les chercheurs en sécurité. Pour les rivaux d'Apple, c'est une occasion d'analyser sans effort les choix d'ingénierie de la firme.

Pour les ateliers de réparation, ces plans facilitent grandement le diagnostic et la réparation au niveau des composants. Enfin, les experts en sécurité peuvent désormais scruter l'architecture matérielle pour identifier de potentielles surfaces d'attaque. Ni Apple ni la FCC n'ont officiellement commenté l'incident, laissant planer le doute sur les suites qui seront données à cette bévue.