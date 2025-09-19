On commence avec la mini enceinte portable Xiaomi Sound Pocket.
Elle offre un son puissant délivré par un haut-parleur de 5 W et un véritable rendu stéréo sans fil. Grâce à sa conception robuste certifiée IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière, vous permettant de profiter de votre musique en toutes circonstances.
La surface maillée optimisée permet une sortie uniforme du son, réduisant les distorsions et assurant un équilibre entre basses, médiums et aigus, tandis que son caisson intégré renforce la profondeur des basses.
L'égalisation automatique ajuste les fréquences pour un rendu naturel, même à faible volume, et l’extension de woofer dynamique permet d’atteindre des basses puissantes malgré sa petite taille.
Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures grâce à sa batterie de 1 000 mAh rechargeable en seulement trois heures, l'enceinte intègre également le Bluetooth 5.4 pour une connexion stable et propose une fonction d'appels mains libres.
Vous pouvez retrouver la Xiaomi Sound Pocket en promotion à 14,99 € sur Amazon (prix officiel 19,99 €).
Sont aussi disponibles en ce moment :
- iPhone 17 256 Go - Blanc, brume, sauge ou lavande à 845,99 € (prix officiel 969 €)
- Carte mère ATX MSI X670E Gaming Plus WiFi à 189,99 € (-6%)
- Processeur Ryzen 9 9900X à 339,77 € (12 cœurs / 24 threads, fréquence jusqu’à 5,6 GHz, 76 Mo de cache, gravure 4 nm, TDP 120 W, socket AM5)
- Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - Switch à 33,57 €
- Call of Duty: Black Ops 7 - PS5 en précommande à 59,99 € + 10 € sur le compte fidélité pour les adhérents Fnac
- Manette sans fil Xbox - Carbon Black à 49,99 € (-21%, aussi disponible au même prix en rouge ou à 46,99 € en blanc)
- SSD interne Crucial P310 PCIe Gen4 NVMe M.2 2230 - 2 To à 124 € soit -17% (Amazon Espagne) (jusqu'à 7100 Mo/s, compatible Steam Deck, ASUS ROG Ally, MSI Claw, Microsoft Surface)
- Pack caméra de surveillance Arlo Floodlight 2K + sonnette vidéo HD à 149,99 € soit -28% (avec projecteur intégré 2000-3000 lumens, vision nocturne couleur, audio bidirectionnel, vision à 180°, zoom 12x...)
- Carte graphique Sapphire PULSE AMD RADEON RX 9060 XT GAMING OC - 16Go - DUAL HDMI / DP à 402,89 €
- Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12Go à 529 € soit -15% (Amazon Allemagne)
- Carte réseau WiFi 7 BE6500 TP-Link TBE400E à 34,90 € (Amazon Allemagne) (-30%)
- TV QLED TCL 55T69C 4K - 55'' à 349,99 € (-200 €)
- Barbecue électrique et fumoir Ninja Woodfire Pro XL OG850EU à 359,99 € soit -40 € + -20% avec la carte Carrefour (4 programmes de cuisson, thermosonde intégrée)
