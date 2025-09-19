On commence avec la mini enceinte portable Xiaomi Sound Pocket.

Elle offre un son puissant délivré par un haut-parleur de 5 W et un véritable rendu stéréo sans fil. Grâce à sa conception robuste certifiée IP67, elle résiste à l’eau et à la poussière, vous permettant de profiter de votre musique en toutes circonstances.

La surface maillée optimisée permet une sortie uniforme du son, réduisant les distorsions et assurant un équilibre entre basses, médiums et aigus, tandis que son caisson intégré renforce la profondeur des basses.

L'égalisation automatique ajuste les fréquences pour un rendu naturel, même à faible volume, et l’extension de woofer dynamique permet d’atteindre des basses puissantes malgré sa petite taille.

Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures grâce à sa batterie de 1 000 mAh rechargeable en seulement trois heures, l'enceinte intègre également le Bluetooth 5.4 pour une connexion stable et propose une fonction d'appels mains libres.

Vous pouvez retrouver la Xiaomi Sound Pocket en promotion à 14,99 € sur Amazon (prix officiel 19,99 €).







Sont aussi disponibles en ce moment :

