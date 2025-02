Le design de l'iPhone a relativement peu changé ces dernières années, conduisant à des séries au style très proche marqué par quelques petits détails différenciants. L'iPhone Pro arbore toujours un bloc photo carré embarquant trois modules dont la disposition en triangle a assez peu varié.

Le design actuel de l'iPhone 16 Pro

La rumeur veut que l'iPhone 17 Pro attendu plus tard cette année apporte un certain nombre de changements à ce niveau. Abandonnant le bloc photo carré, Apple opterait pour un ensemble plus étiré et couvrant toute la largeur du smartphone.

La fin du bloc photo carré ?

On pense évidemment au bandeau des smartphones Pixel de Google. Cette disposition leur apporte un style distinctif tout en donnant de l'espace pour l'intégration des capteurs.

Jon Prosser, de Front Page Tech, affirme avoir eu un aperçu du futur iPhone 17 Pro et de son bloc photo. Il en propose un rendu qui révèle un design encore différent de ce que l'on pouvait penser.

Selon lui, le prochain iPhone 17 Pro disposera d'un grand bloc photo rectangulaire étalé sur toute la largeur du smartphone. La disposition en triangle des modules photo sera conservée mais les autres éléments (flash, micro, capteur ToF) seront déportés à l'autre bout du rectangle.

Plus qu'un bandeau

L'ensemble dépassera légèrement de la coque et sera d'une couleur différente du reste de la coque, donnant un style bicolore comme on peut le trouver sur certains smartphones Android.

Il n'est pas précisé si cette nouvelle disposition supposée cache une nécessité technique et de nouvelles fonctionnalités ou bien si elle n'est qu'esthétique. Jon Prosser affirme que ce style est confirmé par plusieurs sources et qu'il a vu lui-même un prototype.

Dans la prochaine gamme, le nouvel iPhone 17 Air est lui aussi suspecté de disposer d'un bloc photo en forme de bandeau mais, avec un seul module attendu, cela pourrait donner un style un peu déroutant.