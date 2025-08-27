L’annonce de l’événement dédié à l’iPhone 17, prévue le 9 septembre au Steve Jobs Theatre à Cupertino, attise déjà la curiosité du secteur tech. Apple prévoit de présenter, non seulement la nouvelle gamme de smartphones, mais aussi des mises à jour marquantes pour ses montres et écouteurs connectés.

Cette keynote aura un goût particulier puisqu'elle sera l'occasion de dévoiler une gamme au design repensé, cassant les codes habituels d'un style évoluant seulement par petites touches discrètes.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Elle dévoilera également un nouveau modèle venant remplacer la version Plus (et avant elle la version Mini) en espérant toujours convaincre un public de plus en plus porté vers les modèles Pro et Pro Max.

Nouveautés attendues lors de l’événement Apple

Apple a envoyé ses invitations pour un show prévu à 10 h (côte Pacifique, ou 19h en France), confirmant la présentation des prochains modèles d’iPhone 17. Selon les indiscrétions, la marque californienne proposerait, en plus d’un modèle classique et de deux versions Pro / Pro Max, une déclinaison inédite baptisée iPhone 17 Air.

Ce nouveau modèle Air se distinguerait par sa finesse record de 5,5 mm, une véritable prouesse technique qui le positionnerait comme le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple.

Les deux autres versions Pro seraient quant à elles équipées d’améliorations matérielles et logicielles, ciblant les usages intensifs et professionnels. Les écrans gagneraient en surface et en fluidité, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz généralisé à toute la gamme.

Le design Air : finesse extrême et grand écran

L’introduction de l’iPhone 17 Air vient bousculer les repères. Avec ses 5,5 mm d’épaisseur, il nécessite une conception minutieuse pour s'accommoder de l'espace interne réduit sans perdre les qualités de l'appareil mobile.

Les fuites ces derniers mois ont évoqué une batterie de capacité réduite et la présence d'un unique capteur photo de 48 mégapixels, mais aussi la présence d'un modem 5G conçu directement par Apple, comme pour l'iPhone 16e lancé plus tôt dans l'année.

Cette démarche s’inscrit dans la tendance à la minimisation des dimensions des smartphones, où chaque millimètre compte pour répondre aux attentes des utilisateurs en mobilité.

Évolutions sneak peek : Apple Watch et AirPods Pro

Parallèlement aux iPhone 17, le constructeur devrait dévoiler les mises à jour de ses wearables. La nouvelle Apple Watch Ultra 3 afficherait un écran encore plus vaste et accueillerait la charge rapide, tandis que les Apple Watch Series 11 et Apple Watch SE 3 bénéficieront d’ajustements destinés à renforcer leur autonomie.

Les AirPods Pro 3 sont également attendus. Leur design serait plus compact, embarquant une puce optimisée pour l’annulation de bruit et le traitement sonore. Les contrôles tactiles évolueraient pour améliorer l’expérience utilisateur et un nouveau système de gestion de l’audio promettrait une qualité accrue, même dans les environnements bruyants.

Qu’attendre du 9 septembre pour le grand public ?

Face à la montée de la concurrence et dans un marché où la recherche de finesse devient centrale, l’iPhone 17 Air incarne une rupture. Apple pourrait ainsi séduire tant les amateurs de design minimaliste que les professionnels en quête de nouvelles performances.



L’enjeu de cet événement est aussi de montrer la capacité d’Apple à renouveler ses classiques tout en gardant une longueur d’avance. De l’entrée de gamme au modèle Air ultra-fin, la gamme s’élargit pour toucher un public varié en attendant de monter en gamme avec un premier iPhone pliant attendu l'an prochain.