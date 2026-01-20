Malgré les poursuites judiciaires engagées par Apple, le youtubeur Jon Prosser ne recule pas. Sa chaîne Front Page Tech vient de publier une vidéo présentant un rendu très réaliste de ce que pourrait être le futur smartphone phare de la marque.

Cette initiative est d'autant plus risquée qu'elle fait suite à une plainte déposée par Cupertino en juillet 2025 pour une fuite concernant iOS 26. Le leaker semble désormais s'appuyer sur des rumeurs déjà consolidées pour créer des prototypes visuellement aboutis, et celui-ci ne fait pas exception.

Quel nouveau design pour l'écran ?

La transformation la plus spectaculaire concernerait l'avant de l'appareil. Apple abandonnerait enfin la Dynamic Island, héritée de l'encoche de l'iPhone X. Le système Face ID sous l'écran serait désormais intégré directement sous la dalle, une prouesse technique attendue depuis plusieurs années. Seule la caméra frontale resterait visible, sous la forme d'un simple poinçon. Fait surprenant, ce dernier ne serait pas centré mais placé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une rupture esthétique majeure qui rapprocherait l'iPhone des designs adoptés par de nombreux concurrents Android.

Cette évolution marquerait la fin d'un cycle de design et confirmerait les informations selon lesquelles Apple aurait surmonté les obstacles techniques liés à cette intégration. La Dynamic Island ne disparaîtrait pas pour autant complètement, puisqu'elle subsisterait sous une forme logicielle pour gérer les notifications et les activités en direct, mais sans la contrainte matérielle de la pilule noire.

Quelles améliorations pour la photographie ?

Le bloc photo arrière ne serait pas en reste. La principale nouveauté de la caméra serait l'introduction d'une ouverture variable sur le capteur principal. Cette technologie mécanique permettrait d'ajuster physiquement la quantité de lumière entrant dans l'objectif, offrant un contrôle bien plus fin sur la profondeur de champ et les performances en basse lumière. C'est une avancée significative par rapport aux solutions purement logicielles.

En parallèle, le bouton Camera Control, introduit sur la génération précédente, serait simplifié. Apple envisagerait de retirer le capteur capacitif pour ne conserver qu'un mécanisme à pression, moins coûteux à produire et plus simple à réparer. Il est possible que certaines de ces avancées, comme l'ouverture variable, soient réservées au modèle Pro Max pour mieux différencier la gamme.

Quid des performances et des nouveaux coloris ?

Sous le capot, l'iPhone 18 Pro embarquerait logiquement la nouvelle puce A20 Pro, gravée en 2 nm pour plus de puissance et d'efficacité énergétique. Il intégrerait également le modem C2, conçu en interne par Apple. Ce serait la fin de la dépendance vis-à-vis de Qualcomm pour la connectivité cellulaire.

Trois nouvelles couleurs seraient à l'étude : un bordeaux soutenu, un marron foncé et un violet profond. Ces options viendraient enrichir la palette habituelle, confirmant une tendance déjà observée avec des fuites antérieures. Bien sûr, rien ne garantit que toutes ces teintes seront retenues pour la production finale, Apple testant souvent plusieurs prototypes avant de faire son choix.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Face ID sous l'écran est-il confirmé pour l'iPhone 18 Pro ?

Selon les fuites partagées par Jon Prosser et d'autres sources comme The Information, il est très probable que l'iPhone 18 Pro intègre la technologie Face ID sous l'écran, ne laissant qu'un poinçon pour la caméra frontale.

Quelles sont les nouvelles couleurs attendues ?

Trois nouvelles teintes sont évoquées : bordeaux, marron et violet. Elles s'ajouteraient aux couleurs plus classiques de la gamme Pro.

Quand l'iPhone 18 Pro devrait-il sortir ?

Si Apple maintient son calendrier habituel, l'iPhone 18 Pro devrait être présenté et commercialisé en septembre 2026.