Alors que les regards sont tournés vers la prochaine génération, des informations précises sur les futurs smartphones de la marque, attendus pour 2026, émergent déjà des chaînes de production. Un célèbre "leaker", Digital Chat Station, révèle que les premiers prototypes sont en test.

Au programme : une gamme à quatre modèles et une refonte significative de l'affichage, surtout pour les versions Pro.

Vers une gamme unifiée mais toujours segmentée ?

La principale information concerne l'écran. La firme de Cupertino semble vouloir harmoniser l'expérience utilisateur en équipant potentiellement toute sa future série de dalles OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement ProMotion à 120 Hz. C'est une montée en gamme notable pour les modèles standards, jusqu'ici souvent cantonnés à une fréquence plus basse.

Cependant, la segmentation resterait de mise. Les iPhone 18 et iPhone Air 2 conserveraient la Dynamic Island actuelle. Les véritables nouveautés seraient donc réservées aux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, qui inaugureraient une technologie très attendue pour maximiser la surface d'affichage.

Quelle nouvelle technologie pour remplacer la pilule ?

Le changement majeur résiderait dans l'intégration des capteurs Face ID sous l'écran pour les modèles Pro. Cette avancée technique permettrait de supprimer la fameuse "pilule" introduite avec l'iPhone 14 Pro. Le résultat serait un design beaucoup plus épuré, se rapprochant du véritable plein écran.

Attention, il ne s'agit pas encore d'une disparition totale des capteurs. La caméra frontale, elle, resterait visible via un simple poinçon, potentiellement décalé dans un coin. La technologie de caméra totalement invisible n'est pas encore jugée mature pour une production de masse selon les analystes du secteur.

Un calendrier de lancement qui pourrait être bousculé ?

La fuite évoque également le maintien d'une gamme à quatre modèles, balayant les rumeurs d'abandon de la version "Air". On retrouverait donc un iPhone 18, un iPhone Air 2, un iPhone 18 Pro et un iPhone 18 Pro Max. Aucune mention d'un modèle pliant pour cette génération n'a été faite.

Plus surprenant, le calendrier de sortie pourrait être scindé. Les modèles Pro arriveraient classiquement en septembre 2026, tandis que les versions standard et Air pourraient être décalées à mars 2027. Une stratégie qui permettrait à Apple d'étaler ses lancements et de mieux différencier ses produits sur le marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Dynamic Island va-t-elle complètement disparaître ?

Non, pas sur tous les modèles. Les iPhone 18 et iPhone Air 2 la conserveraient. Sur les modèles Pro, même si les capteurs deviennent invisibles, la fonction logicielle pourrait persister pour afficher des alertes et les activités en direct.

Tous les iPhone 18 auront-ils un écran 120 Hz ?

C'est la tendance qui se dégage des dernières rumeurs. L'ensemble de la gamme iPhone 18 pourrait bénéficier de la technologie ProMotion, offrant une fluidité d'affichage jusqu'ici réservée aux modèles Pro.

Quand peut-on attendre la sortie de l'iPhone 18 ?

Selon les informations actuelles, les modèles Pro sont prévus pour septembre 2026. Les modèles standards et "Air" pourraient quant à eux n'être lancés qu'en mars 2027.