Enceinte colonne Focal Theva N2

Cette enceinte colonne trois voies offre une restitution acoustique d’une grande précision.

Équipée de haut-parleurs médium et grave de 13 cm et d’un tweeter TNF en aluminium/magnésium, elle délivre des aigus clairs et doux, des médiums détaillés et des graves profonds grâce à la technologie Slatefiber de Focal, qui utilise des membranes en fibre de lin légère et rigide pour un son précis et naturel.

Son pied incliné permet aux différents haut-parleurs de délivrer leur son de manière parfaitement synchronisée, centrant le son sur l’auditeur pour une image sonore parfaitement équilibrée.

Avec une sensibilité de 90 dB et une bande passante de 53 Hz à 28 kHz, la Theva N2 reproduit fidèlement toutes les nuances de la musique. Compatible avec une large gamme d’amplificateurs (40 à 200 W), elle garantit une puissance maîtrisée et homogène.

Vous pouvez obtenir l'enceinte colonne Focal Theva N2 en chêne noir, chêne ou noyer à 459 € grâce au code FOCAL120 chez Boulanger en ce moment.

Sont également à prix réduit :

Et pour terminer, n'hésitez pas non plus à aller voir :

➡️ Le top 3 des promos d'aujourd'hui (enceintes actives Edifier R1100, ASUS VivoBook 15 OLED et Lenovo Idea Tab)

➡️ L'offre spéciale sur le projecteur Xiaomi L1

➡️ Le retour des -15 € et -25 € chez Cdiscount + des promotions sur le gaming, la mobilité urbaine et le fitness