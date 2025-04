D'année en année, les iPhone tendent à se suivre et se ressembler, au point qu'il peut être difficile de les distinguer d'une génération à l'autre. Cette uniformité de design fait le succès de la marque Apple en rendant le produit immédiatement reconnaissable (et largement copié ou source d'inspiration) mais il ne suscite plus guère de surprise.

Cela pourrait changer avec l'iPhone 17 Air et son style très affiné en réduisant quasiment de moitié son épaisseur par rapport aux versions Pro. La différence se jouera également au niveau du bloc photo étiré en largeur mais ne logeant qu'un unique capteur.

Cela marquera une rupture après des années de bloc photo carré et le bandeau à l'arrière devrait aussi se retrouver sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Dans sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman relève que l'iPhone 17 Air n'est que le point de départ de changements esthétiques qui se dévoileront ces prochaines années.

Un iPhone pliant en 2026, une surprise en 2027

Dès l'an prochain, Apple lancerait son premier iPhone pliant avec un affichage souple se fermant comme un livre pour donner un appareil mobile tenant à la fois de l'iPhone et de la tablette iPad.

Les rumeurs avancent déjà qu'il se positionnera à un tarif au-delà de celui de l'iPhone Pro Max, ce qui suggère qu'il dépassera les 2000 dollars. La hausse des tarifs douaniers imposée par Donald Trump n'arrangera peut-être pas les choses.

Ensuite en 2027, la firme californienne prévoirait un iPhone Pro spécial pour fêter les 20 ans de la gamme (le premier iPhone a été dévoilé en janvier 2027 par Steve Jobs). Sa particularité serait d'offrir un nouveau design ambitieux qui ferait fortement appel à l'utilisation du verre.

Un changement de style aussi marquant que pour l'iPhone X ?

Les détails sur ce modèle ne sont pas connus mais ils tendraient à reprendre les principes d'un design très épuré et tout en verre chers à Jony Ive, l'ancien responsable du design des produits d'Apple.

Pour les 10 ans de la marque, l'iPhone X avait abandonné le module de reconnaissance d'empreintes Touch ID pour une reconnaissance faciale Face ID et un écran couvrant toute la face avant qui continuent d'être utilisés aujourd'hui.

L'iPhone Pro des 20 ans pourrait lui aussi profiter d'un changement de design qui marquera ensuite de son empreinte les générations suivantes. Cela pourrait également être l'occasion de revoir la dénomination des appareils mobiles pour bien marquer la rupture et le renouveau de la gamme.