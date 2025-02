Alors que les géants Android comme Samsung et Huawei dominent le marché des smartphones pliables depuis plusieurs années, Apple a longtemps fait la sourde oreille en restant sur des formats standard.

Mais les temps changent, et la marque à la pomme semble enfin prête à relever le défi. Selon différentes sources, le géant californien aurait entamé des discussions avec plusieurs fournisseurs pour la production de composants clés de son futur iPhone pliant.

Ce revirement stratégique n'est pas anodin. Apple a probablement attendu que la technologie des écrans pliables atteigne un niveau de maturité suffisant pour répondre à ses exigences de qualité.

La firme de Tim Cook ne veut pas simplement suivre la tendance, mais bien s'approprier le concept avec une approche typiquement Apple qui servira sans doute de source d'inspiration ensuite à d'autres acteurs.

2026 : l'année de tous les possibles

Si les rumeurs se confirment, c'est bien en 2026 que nous pourrions voir débarquer le premier iPhone pliable. Cette date, loin d'être choisie au hasard, permettrait à Apple de peaufiner son produit et de s'assurer que tous les éléments soient parfaitement maîtrisés avant le lancement.

Les attentes se portent sur un iPhone doté d'un affichage se pliant vers l'intérieur comme un livre (format prisé pour les smartphones de cette catégorie), avec une charnière spécifique capable de répondre à différentes exigences techniques.

Illustration d'un brevet pour une charnière d'écran déposé par Apple

Apple chercherait ainsi à résoudre les problèmes de durabilité qui ont parfois entaché la réputation des premiers smartphones pliables Android. L'objectif ? Proposer un appareil capable de résister à des années d'utilisation intensive sans compromis sur la qualité d'affichage ou la solidité de la charnière.

La stratégie Apple : devenir une référence

Bonne nouvelle, la firme de Cupertino aurait bien avancé dans le design de son futur appareil mobile et en serait à l'étape de sélection des fournisseurs qui seront en charge de la production finale.

Un élément est mis en avant dans une publication du média taiwanais ETNews : Apple a peut-être résolu la problématique de la pliure de l'écran. Si les premiers prototypes présentaient ce pli caractéristique au milieu de l'écran, les dernières versions en seraient dépourvues, ce qui suggère que la firme californienne a trouvé un moyen de le faire disparaître (ou ne jamais apparaître) ou au moins de n'en garder qu'une trace fugace.

Le défi de la pliure de l'écran

C'est Samsung qui fournirait l'affichage OLED souple et le format choisi serait bien celui se refermant comme un livre plutôt que le style clapet, autre configuration exploitée sur les smartphones Android.

Plutôt que de simplement agrandir l'écran, Apple pourrait bien repenser entièrement l'expérience utilisateur autour de ce nouveau format. La firme de Cupertino pourrait miser sur la convergence des appareils. L'iPhone pliable pourrait ainsi remplacer à la fois le smartphone et l'iPad, offrant une expérience 2-en-1 inédite dans l'univers Apple.

Les défis à relever pour convaincre

Malgré l'enthousiasme que suscite ce projet, Apple devra relever plusieurs défis de taille pour s'imposer sur le marché des smartphones pliables. La question du prix sera évidemment sensible mais tout laisse à penser que la firme en fera un produit ultra premium.

Avec un iPhone Pro Max à déjà plus de 1500 dollars ou euros, le tarif de l'iPhone pliant sera sans doute au-delà des 2000 €. Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro a déjà montré que la firme n'avait pas peur de lancer des gadgets à des tarifs prohibitifs, même si ce dernier est plus un démonstrateur qu'un produit destiné au grand public, et l'iPhone pliant a de bonnes chances d'être un cran au-dessus des smartphones Android à écran repliable.

Les qualités techniques seront un autre défi, même si l'on a pu voir de franches améliorations du côté d'Android. De l'autonomie à la résistance de la charnière et à l'affinement des modèles, les évolutions sont tangibles même si elles restent incrémentales, perdant l'effet wow des débuts.

Le dernier point porte sur l'adaptation des logiciels et de l'interface aux smartphones pliants. On peut espérer qu'Apple respecte la tradition d'une puissante intégration entre software et hardware, qui a parfois manqué chez les fabricants Android, trop pressés de présenter des innovations matérielles sans forcément trouver de killer app pour les mettre en valeur.

L'impact sur le marché : une nouvelle donne ?

L'arrivée d'Apple sur le marché des smartphones pliables pourra peut-être rebattre les cartes d'un marché en voie de stagnation et qui peine à toucher un nouveau public au-delà du marché de renouvellement des early adopters.

Si la firme parvient à proposer un produit à la hauteur de sa réputation, cela pourrait stimuler de nouveau le segment et pousser les autres fabricants dans leurs retranchements, notamment au niveau logiciel et en matière de nouveaux usages.

Cela suffira-t-il pour en faire le nouveau standard du marché, comme l'iPhone original l'avait fait en son temps, ainsi que des gadgets comme la montre connectée Apple Watch ou les écouteurs sans fil AirPods ?